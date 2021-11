The Witcher 3 pour PS5 et Xbox Series réaffirme sa fenêtre de sortie 2022

The Witcher 3: Wild Hunt arrivera sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S avec son apparition renouvelée pour Geralt of Rivia au cours du deuxième trimestre 2022. CD Projekt RED a présenté ce lundi les résultats financiers correspondant au troisième trimestre 2021 lors d’une réunion où ils ont expliqué à leurs investisseurs ce qu’ils ont prévu pour l’avenir immédiat et comment ils vont gérer tout leur capital humain pour travailler non seulement sur l’expansion de Cyberpunk 2077, mais aussi sur les versions next gen de Cyberpunk 2077 et Geralt’s aventure de Rivia, qui maintiennent leurs fenêtres de lancement en 2022.

D’une part, Cyberpunk 2077 sortira sur PS5 et Xbox Series (sans frais supplémentaires pour les acheteurs du jeu sur PS4 et Xbox One) tout au long du premier trimestre 2022 ; De son côté, The Witcher 3 : Wild Hunt débarquera sur les nouvelles machines Sony et Microsoft entre les mois d’avril et juin, au cours du deuxième trimestre. On est loin de la première de la deuxième saison de la série Netflix, qui débarque en décembre. Le plan initial était de publier les deux versions de nouvelle génération à la fin de 2021.

The Witcher 3 pour PS5 et Xbox Series sera gratuit pour les acheteurs sur PS4 et Xbox One

Comme promis en septembre 2020, ceux qui ont The Witcher 3: Wild Hunt sur PlayStation 4, Xbox One et PC (Steam, Epic Games Store et GOG) pourront effectuer une mise à jour totalement gratuite vers cette version nouvelle génération du titre acclamé.

A noter que cette nouvelle édition améliorée du jeu sera également vendue indépendamment pour PS5, Xbox Series X | S et PC via la Complete Edition, qui comprend les deux DLC sous forme d’extensions. De même, il bénéficiera d’améliorations visuelles et de nouvelles techniques qui tireront parti du matériel actuel ; dont des temps de chargement réduits grâce aux mémoires SSD et au ray tracing.

La dernière incitation de la version next gen de The Witcher 3 est qu’elle inclura non seulement les deux extensions originales que nous avons vues il y a quelques années, mais également un nouveau DLC basé sur la série télévisée The Witcher, dont la première saison a été un succès absolu sur Netflix. .

The Witcher 3: Wild Hunt est actuellement disponible pour PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch et Google Stadia. L’édition complète comprend le jeu de base, les extensions Hearts of Stone, Blood & Wine et 16 DLC.

