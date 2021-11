Le producteur de Spider-Man explique les trois univers actuels de Marvel

Cette nouvelle comprend les dépouilles de l’intrigue de Venom: There Will Be Carnage, la série Loki et Spider-Man: Far From Home.

Le multivers est là pour rester dans l’univers cinématographique Marvel. Après la confirmation de son existence à la fin de la série Loki sur Disney+, le titre du prochain film Doctor Strange pour 2022 et ce que l’on sait déjà de Spider-Man : No Way Home, qui réunira des personnages des trois films sagas du wall-crawler dans le même film, les doutes se multiplient sur l’avenir de l’UCM, surtout après avoir appris que Venom fait déjà partie de l’Univers Disney. Amy Pascal, productrice exécutive des films Spider-Man entre Sony et Marvel, a expliqué l’existence de ces trois univers.

L’univers Marvel a trois univers; les connexions sont toujours ouvertes

« Nous avons l’univers Marvel, qui est un super conteneur », commence-t-il en faisant référence au MCU traditionnel, celui d’Iron Man, Captain America, Avengers et compagnie. « Ensuite, il y a les films Spider-Verse, qui sont différents », ajoute Pascal, comme Spider-Man : Into the Spiderverse, et précise : « et puis il y a l’autre univers dans lequel se trouvent les personnages de Sony », celui de Venom, Morbius (2022) ou Kraven le chasseur (2023). « Nous sommes tous très respectueux les uns des autres et nous travaillons ensemble et nous nous assurons que nous sommes juste additifs. »

Les déclarations de Pascal en viennent à confirmer trois nouveaux films de Spider-Man dans l’univers cinématographique Marvel. Bien que fin 2019 l’accord entre Marvel Studios et Sony était sur le point d’être rompu, la relation traverse maintenant son meilleur moment, puisque nous aurons non seulement la série Spider-Man: Freshman Year, mais une nouvelle trilogie qui avoir Tom Holland comme protagoniste. Nous aurons Spider-Verse pendant un certain temps, bref, ce qui ouvre les portes à de nouveaux crossovers et plus de contenu pour le multivers. Verrons-nous Morbius dans le MCU ? Daredevil arrivera-t-il avec Charlie Coxx ? Venom apparaîtra-t-il dans Spider-Man 4 ou Vemon 3 ?

Il existe de nombreuses possibilités et encore plus les souhaits des fans, qui souhaitent voir des personnages comme Daredevil de Netflix revenir à l’UCM, parmi tant d’autres.

Spider-Man : No Way Home n’a pas encore officiellement confirmé si nous verrons Tobey Maguire et Andrew Garfield (les précédents Spider-Man des sagas Sam Riami et Marc Webb, respectivement), mais il y a de plus en plus d’indications qui invitent à réfléchir qu’il en sera ainsi. Le troisième film de Tom Holland sortira dans les salles du monde entier le 17 décembre 2021.

Origine | Bande dessinée