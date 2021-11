Des copies physiques de Halo Infinite apparaissent à l’avance ; attention aux spoilers

Certaines copies physiques de Halo Infinite pour consoles Xbox sont déjà dans les rues. Bien que le lancement du très attendu jeu vidéo 343 Industries soit prévu pour le 8 décembre – mercredi prochain – une photographie du jeu est déjà apparue sur les forums Reddit dans sa version commerciale.

Cette circonstance n’est cependant pas nouvelle, mais plutôt courante. Il y a peu de sorties d’une grande couverture médiatique qui ne commencent pas à être vendues plus tôt que prévu dans certains magasins, ou qui sont filtrées d’une manière ou d’une autre ; la différence est que dans ce cas, nous parlons d’un titre avec un contenu de campagne et d’intrigue que nous ne connaissons toujours pas, ce qui peut se traduire par un rippage de l’intrigue et même des vidéos pouvant apparaître sur les réseaux dans les prochains jours.

Les fuites Halo Infinite peuvent apparaître à tout moment

C’est pourquoi il est recommandé d’être très prudent dès cette semaine afin d’éviter les spoils pour ceux qui sont sensibles à ce type de révélation. Le mode campagne Halo Infinite est l’un des modes les plus attendus pour ceux qui jouent à la licence Xbox depuis plus de vingt ans. Cette fois, nous aurons une histoire qui poursuivra les événements de Halo 5: Guardians, il y a donc des secrets et des complots non résolus à continuer.

A noter également que certains clips et images de la campagne commencent également à être filtrés, ce qui aggrave encore le risque de montrer des spoils du jeu sur des portails comme YouTube, forums et réseaux sociaux.

Le multijoueur Halo Infinite (bêta) est désormais disponible pour tous les utilisateurs de PC Xbox One, Xbox Series et Windows 10 en free-to-play : c’est totalement gratuit et vous n’avez pas besoin de Xbox Live GOLD. Cependant, tous les éléments du système de progression et du Battle Pass n’ont pas satisfait les joueurs. À partir de ce moment, 343 Industries se concentrera sur le travail pour peaufiner tous ces détails dans ce qui sera un titre longue distance. L’équipe nord-américaine ne veut pas compromettre la qualité d’un titre de grande valeur pour l’entreprise et qui comptera des millions de joueurs au fil des ans.

Le mode coopératif et le mode forge arriveront, au moins, en mai prochain. Les saisons dureront six mois au lieu de trois, comme cela était initialement envisagé. Ces retards ont été décrits comme « très difficiles » pour eux.

Halo Infinite sera mis en vente au format physique et numérique avec sa campagne complète ce 8 décembre pour les consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series) et Windows 10 PC.

