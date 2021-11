Vampire: The Masquerade – Swansong Delayed ; nouvelle date en 2022 et communication

Vampire : The Masquerade – Swansong ne sortira pas en février 2022 prochain, comme cela était initialement prévu, mais le 19 mai 2022. L’éditeur Nacon et le studio de développement Big Bad Wolf Studio ont officialisé ce retard, un de plus dans une liste qui tient grandit au fil des semaines. L’équipe responsable du titre a expliqué dans un message publié sur le réseau social Twitter les raisons de cette décision, qui se résument dans la recherche d’un équilibre qui permet aux membres de l’équipe de ne pas compromettre leur santé et, par conséquent, de s’éloigner de la crunch toujours redouté.

La pandémie a contribué à entraver les plans de l’équipe, mais la réalité est que la quantité de travail est toujours très élevée et ils ne veulent pas compromettre la qualité de l’équipe simplement en respectant la date prévue. C’est pourquoi ils ont besoin de trois mois de plus que prévu initialement.

« Nous sommes une petite équipe, mais très passionnée »

«Nous nous concentrons sur la création d’un monde qui attire, qui nécessite de prendre des décisions difficiles et de vivre avec les conséquences. Swansong a de nombreux personnages, options, dialogues et opportunités pour décider du déroulement de l’histoire, et notre objectif ultime est la qualité », commentent-ils dans le message, adressé à l’ensemble de leur communauté de fans. « Dans cet esprit, nous avons pris la décision difficile de retarder la sortie de Vampire: The Masquerade – Swansong de février 2022 à mai 2022. »

Vampire : La Mascarade – Swansong

« Nous sommes une petite équipe, mais très passionnée, désireuse de créer une expérience immersive qui puisse rivaliser avec le type de narration expérimenté lors d’une grande session de jeu », reconnaissent-ils. Son souhait est de pouvoir raconter une histoire qui « vous laisse des questions après le générique », envie de revenir découvrir ce que vous n’avez pas vu au premier coup d’œil. Maintenant, ils sont « désireux » de partager plus d’informations, tout en appréciant la patience et le soutien dont leurs joueurs ont fait preuve tout au long de cette période.

Vampire The Masquerade – Swansong sortira le 19 mai 2022 sur PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Epic Games Store.

Origine | VampireSwansong (Twitter)