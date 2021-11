Cyberpunk 2077 sera mis à jour gratuitement sur PS5 et Xbox Series pour les acheteurs sur PS4 et Xbox One

CD Projekt RED a présenté ce lundi les résultats financiers correspondant au troisième trimestre 2021. La société en charge des jeux vidéo The Witcher et Cyberpunk 2077 a informé ses investisseurs de ses projets futurs avec les deux licences ; notamment cette dernière, dont la version pour la nouvelle génération de consoles est toujours prévue pour le premier trimestre 2022. Les joueurs qui l’ont achetée sur PlayStation 4 ou Xbox One pourront passer gratuitement à la version next gen de PS5 et Xbox Series .

L’information n’est cependant pas vraiment nouvelle, étant donné qu’elle correspond à la promesse que la société elle-même a donnée en juin 2020, lorsqu’elle a assuré que les joueurs PS5 et Xbox Series pourraient faire le saut gratuitement vers la version nouvelle génération de Cyberpunk 2077 s’ils avait déjà une copie du titre. La différence est qu’ils l’ont promis pour 2021, mais les plans ont progressivement changé. Le lancement est prévu pour le premier trimestre 2022.

Pendant ce temps, ils puisent petit à petit du capital humain dans le développement de nouveaux projets et l’expansion de Cyberpunk 2077. Par rapport à il y a un an, la différence est très considérable dans cette répartition du personnel, comme on peut le voir sur le graphique.

Cyberpunk 2077 pour PS5 et Xbox Series arrive au cours du premier trimestre 2022

Faute de connaître plus de détails sur cette version pour les nouvelles machines Sony et Microsoft, l’équipe dirigée par le président Adam Kiciński et le directeur général de l’exploitation Piotr Nielubowicz reconnaît que la raison du retard de ces éditions n’est autre qu’une recommandation des équipes de développement. , car il aurait été hâtif de le lancer tôt. Ils ne veulent pas faire d’erreurs du passé. Dans le cas de The Witcher 3, qui changera le visage et la modélisation de Geralt de Rivia, il faudra attendre le deuxième trimestre 2022 ; entre les mois d’avril et de juin.

Selon les estimations de la firme polonaise elle-même, Cyberpunk 2077 sera considéré avec le temps comme « un grand jeu ». Le succès de ces propriétés intellectuelles est ce qui conduira CD Projekt à continuer à travailler sur les jeux vidéo AAA de The Witcher et de Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia. Les utilisateurs de Xbox Series X | S et PS5 peuvent en profiter avec certaines améliorations grâce à la rétrocompatibilité. En 2022, la version purement next gen sera publiée. Le mode multijoueur initialement envisagé pour le jeu a été officiellement annulé en mars dernier ; maintenant, ils se concentreront sur l’ajout d’expériences multijoueurs petit à petit.

Origine | CD Projekt RED (Résultats T3 2021)