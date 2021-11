Spider-Man No Way Home : Spidey rentre à la maison dans une publicité hilarante de Hyundai électrique

Spider-Man : No Way Home, le nouveau film tant attendu du super-héros araignée de Marvel Studios et Sony Pictures, présente une publicité drôle et pleine d’esprit en collaboration avec la filiale américaine de Hyundai, la célèbre marque automobile sud-coréenne. Mais la meilleure chose à ce sujet est qu’au-delà de la création d’une publicité standard avec le logo du film et quelques références à Spidey ici et là, ils ont présenté un clip qui pourrait bien passer pour une petite préquelle de ce qui va arriver avec No Way.Home.

Histoire entre Far From Home et No Way Home

Ainsi, cette annonce qui nous présente un nouveau véhicule électrique de Hyundai, la soi-disant IONIQ 5, sert de prétexte pour nous raconter une petite histoire qui aurait bien pu se passer entre Spider-Man : Far From Home et le prochain opus, Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Et c’est qu’après avoir annoncé dans les médias la véritable identité de Spider-Man après la manipulation de Mysterio à la fin de Far From Home, la pub nous montre un Peter Parker caché dans un motel en bordure de route.

En voyant l’énième émission sur son identité à la télévision, Peter décide de prendre les choses en main, d’enfiler son costume et de rentrer chez lui pour résoudre le problème, tirant une de ses toiles d’araignée dans… le néant. Et c’est que Peter est littéralement au milieu de nulle part, alors il décide de commencer à marcher sur la route vers New York, non sans tirer une toile d’araignée sur un épouvantail avec une curieuse ressemblance avec Mysterio lui-même.

Bien qu’après un certain temps fredonner le thème classique de son personnage, Ned apparaît dans une toute nouvelle Hyundai IONIQ 5 pour récupérer Peter, le tout pour le ramener chez lui qui, curieusement, est à 300 miles, la même autonomie de la voiture sur une seule charge. Comme dernier petit détail, Peter entre dans le navigateur une adresse de New York qui pourrait bien être celle du docteur Strange, ce qui a conduit à la rencontre ultérieure avec le sorcier suprême de Marvel que nous avons vu dans la bande-annonce de Spider-Man: No Way Home.

Une manière pleine d’esprit de faire de la publicité dans le cadre d’un film de Hyundai, sans aucun doute et qui nous permet de voir deux des protagonistes d’un film tant attendu dans une situation unique. Spider-Man : No Way Home sort en salles en Espagne le 16 décembre 2021.

