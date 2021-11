Marvel’s Avengers montre Spider-Man en action dans un nouveau gameplay

Marvel’s Avengers partage un nouveau gameplay du contenu principal qui arrivera le 30 novembre. Ce jour sera important pour la communauté autour du titre de Crystal Dynamics : Spider-Man fera ses débuts en tant que héros jouable exclusivement pour les systèmes PS5 et PS4. Pendant ce temps, le reste des plateformes continuera de profiter de la feuille de route proposée, comme le Discordant Sound Raid, l’augmentation du niveau maximum et plus encore.

Vous pouvez voir le gameplay complet dans l’en-tête de cette actualité.

Quoi de neuf pour Marvel’s Avengers le 30 novembre ?

Le contenu ajouté au cours de cette journée est gratuit, c’est-à-dire que vous n’aurez pas à passer par la caisse, à l’exception des produits skins premium du vendeur. Le plus pertinent pour l’avenir de Marvel’s Avengers est l’augmentation à 175 de la limite de puissance, par rapport aux 150 qui existent actuellement. Le Raid sera l’endroit où vous trouverez le meilleur équipement du jeu.

Marquez ces calendriers ! Une flopée de contenu et de remaniements sont tous disponibles le 30 novembre ! Klaw Raid : Son discordant

⚙️ Mise à niveau de l’équipement et remaniements des ressources

👕 Skins gagnés

🕸️ Événement Spider-Man Hero pour PS4 et PS5

… et plus encore ! Lire – https://t.co/W68pC9UlC2 – Les Avengers de Marvel (@PlayAvengers) 4 novembre 2021

L’un des fers de lance de ce batch est, sans aucun doute, l’arrivée de Spider-Man. « Peter Parker découvre les nouveaux plans d’AIM pour acquérir une technologie qui pourrait rendre son armée Synthoïde imparable et leur domination totale inévitable », décrit l’équipe sur son site officiel. «Il doit collaborer avec les Avengers pour arrêter la menace et noue une amitié provisoire avec Mme Marvel et Black Widow tout en gardant son identité secrète. Héros habitué à travailler seul, il se débat avec la nouvelle dynamique du travail en équipe. Rejoindra-t-il les Avengers à plein temps ou restera-t-il indépendant dans son combat contre AIM ? »

Dans la vidéo, nous pouvons le voir en action avec son répertoire de compétences habituel. Il jouera dans sa propre chaîne de missions dans laquelle, enfin, il rejoindra le répertoire des vengeurs. Dans ce lien, vous pouvez voir les sept costumes qu’il aura.

