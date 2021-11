Projet CD "travaille dur" dans Cyberpunk 2077 : extension et mise à jour en cours

Cyberpunk 2077 est toujours très présent dans les plans à moyen et long terme de CD Projekt Red. Les Polonais influencent une nouvelle fois le travail que l’équipe fait sur la version actuelle et la future édition de nouvelle génération, prévue pour le premier trimestre 2022. Ils le font à travers les résultats fiscaux du T3 de cette année.

Cyberpunk 2077 dans les prochains mois

« Nous travaillons dur sur la version de prochaine génération de Cyberpunk, dont la sortie est prévue au premier trimestre 2022, ainsi qu’une autre mise à jour majeure pour toutes les plateformes », révèle Adam Kicinski, président-directeur général du groupe CD Projekt. «Nous travaillons également sur la version de nouvelle génération de The Witcher 3 et l’extension Cyberpunk. En parallèle, nous menons la transformation de notre ingénieur, qui touche de plus en plus d’équipes de production ».

Ce n’est pas la première fois que Kicinski parle publiquement de l’expansion. En septembre dernier, il a déclaré que l’équipe « croit fermement au potentiel à long terme de cette propriété intellectuelle » et c’est pourquoi ils travaillent à l’expansion, bien qu’il ne puisse » rien dire » à l’époque. En 2020, nous étions déjà au courant du changement de plan dans sa feuille de route. Au début, ils avaient prévu d’annoncer le contenu avant le lancement. Les problèmes et le désir de « s’occuper des joueurs » ont conduit à un changement de direction.

Le multijoueur indépendant basé sur l’univers Cyberpunk a été définitivement annulé. Par conséquent, il y a deux expansions de 2077 à l’horizon. Cette paire d’expériences « n’aura pas moins » de contenu que Hearts of Stone et Blood & Wine, de The Witcher 3: Wild Hunt. Il faudra attendre 2022 pour savoir en détail ce que les Polonais vont proposer.

Source : communiqué de presse (CD Projekt)