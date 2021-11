Ghostbusters : Beyond montre la recherche des origines dans son dernier teaser

Ghostbusters: Beyond révèle du matériel inédit dans un nouveau teaser. Le film, avec sa première dans notre pays le 3 décembre, se concentre sur la génération de jeunes chasseurs de fantômes qui prendront la succession de Bill Murray and co. Vous pouvez voir la vidéo en haut de cette actualité.

Les chasseurs de fantômes arrivent

« Dans ‘Ghostbusters Beyond’, une mère célibataire et ses deux enfants vont vivre dans une petite ville où ils découvriront leur lien avec les origines des Ghostbusters et l’héritage secret que leur a laissé leur grand-père », révèle Sony Pictures dans son résumé officiel. La vérité est que le retour de la licence tant d’années plus tard laissera place à la nostalgie des fans.

Dans la direction se trouve Jason Reitman, un cinéaste qui au cours de sa carrière nous a offert des œuvres telles que Juno, Up in the Air, Une vie en trois jours et Le candidat, entre autres. Ce film est une suite directe de Ghostbusters 2, dont le scénario a été écrit par Reitman et Gil Kenan lui-même.

Paul Rudd et Carrie Coon dirigeront le casting d’interprètes avec les rôles de Grooberson et Callie, respectivement. La paire sera rejointe par des visages tels que Finn Wolfhard (Trevor), McKenna Grace (Phoebe), Logan Kim (Podcast), Celeste O’Connor (Lucky), Sigourney Weaver (Dana Barret), JK Simmons (Ivo Shandor), Bob Gunton (The Ghost Farmer), Bill Murray (Peter Venkman), Dan Aykroyd (Ray Stantz), Annie Potts (Janine Melnitz), Shawn Seward (Quilles), Ernie Hudson (Winston Zeddemore), Shawn Seward (Quilles), Billy Bryk ( Zahk) ), Sydney Mae Diaz (Swayze), Hannah Duke (Reseda) et Bokeem Woodbine (Sheriff Domingo).

La situation sanitaire délicate que la planète a connue en 2020 a retardé d’un peu plus d’un an les plans de la société de production. Cependant, nous sommes enfin sur le point de connaître le nouveau chapitre des Ghostbusters.

Source : Sony Pictures sur YouTube