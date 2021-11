Spider-Man : No Way Home ne sera pas le dernier film de Tom Holland, selon sa société de production

A quelques jours de la première de Spider-Man: No Way Home, l’avenir de Tom Holland en tant que Peter Parker devient un peu plus clair. Amy Pascal, la productrice du film, a confirmé que la collaboration entre Sony Pictures et Marvel Studios se poursuivrait sur de nouveaux films wall-crawler. En outre, il a souligné que l’interprète de 25 ans continuera d’être liée au projet. Holland, pour sa part, a déclaré il y a longtemps qu’il ne se voyait pas dans les collants de Spider-Man après avoir plus de 30 ans.

« Ce n’est pas le dernier film que nous ferons avec Marvel ; Ce n’est pas le dernier film de Spider-Man », a-t-il révélé dans une interview accordée à Fandango. « Nous nous préparons pour le prochain long métrage de Spider-Man avec Tom Holland et Marvel. Nous avons considéré cela comme trois films, et maintenant nous allons passer aux trois suivants. Ce n’est pas notre dernier film dans l’univers cinématographique Marvel. »

Pascal a ajouté que la fin de la trilogie Homecoming se concentre « sur l’histoire de Tom Holland devenant le Spider-Man que nous attendions tous ».

Effondrement aux États-Unis après la mise en vente des billets

Un événement comme la première d’un nouveau film Marvel signifie que des millions de fans veulent s’assurer leur place dans la salle le jour même de ses débuts. Compte tenu de la vitesse à laquelle les dépouilles circulent sur les réseaux sociaux, il est logique que les gens veuillent goûter aux secrets avant qu’un tweet intrusif ne les révèle à l’avance. L’intérêt pour le film a été tel que le site officiel aux États-Unis a subi des baisses lorsque de nombreux fans ont accédé au Web pour acheter leurs billets. Espérons que la situation s’améliore au fil des heures.

Spider-Man: No Way Home sortira ses toiles d’araignées à partir du 17 décembre. Ce sera le moment où le multivers convergera et certains Spidey d’autres films, ainsi que d’anciens méchants, se reverront.

Origine | fandango