La progression de Halo Infinite sera une priorité pour 343 Industries

Suite à la sortie de la bêta multijoueur Halo Infinite, 343 Industries a fait une pause. Cela a été annoncé par Brian Jarrad, responsable de la communication de l’étude, dans un tweet où il a mentionné qu’ils avaient écouté les joueurs, mais que la priorité pour cette semaine était « de donner à l’équipe un repos bien mérité ». Lorsque les développeurs retourneront au travail, la progression sera une priorité absolue.

« Ouais je joue toujours à Halo et je compatis [con los jugadores] sur la progression », a tweeté Jerry Hook, directeur du design chez 343 Industries. « Nous serons de retour la semaine prochaine et ce sera en tête de liste pour l’équipe. » Les premiers ajustements se sont concentrés sur quelques défis spécifiques dont la progression n’a pas été très équilibrée.

et, je joue toujours à Halo et je ressens la douleur de tout le monde lors de la progression. Nous y retournons la semaine prochaine et ce sera en haut de ma liste avec l’équipe. – jerry hook (@hookscourt) 28 novembre 2021

Premiers changements au pass de combat

Tel que publié par 343 Industries il y a plus d’une semaine, en réponse aux commentaires, ils ont décidé de modifier une partie de la progression du passe de combat. « Pour commencer, nous ajouterons les défis » jouer à un jeu « pour nous assurer que vous progressez de manière cohérente dans la passe de combat », afin qu’il soit possible de progresser en jouant dans les jeux eux-mêmes. De plus, ils ont également annoncé qu’ils allaient doubler la durée des doubles boosters d’expérience.

Halo Infinite a lancé sa version bêta multijoueur par surprise, juste après l’événement de célébration du 20e anniversaire. Tous les modes et cartes seront disponibles lorsque le titre verra le jour à côté de la campagne, le 8 décembre. Comme il s’agit d’un mode multijoueur fonctionnant sous le modèle free-to-play, le produit évoluera au fil du temps. Cependant, un projet de cette nature a besoin d’une passe de combat robuste qui fonctionne à long terme, ils devront donc chercher une bonne formule pour réussir.

Le multijoueur est téléchargeable gratuitement sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. La campagne sera vendue séparément, même si bien sûr, elle fera partie du catalogue Xbox Game Pass dès le même jour de lancement.

