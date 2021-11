Battlefield 2042 : les joueurs sur console demandent une assistance clavier et souris

Le clavier et la souris ne sont peut-être pas un système de contrôle commun sur les consoles, mais les tireurs sont généralement manipulés avec une plus grande précision si ces types d’appareils sont utilisés. Battlefield 2042, le plus récent d’EA DICE, est sorti récemment, et comme prévu, il n’est pas possible d’utiliser ni la souris ni le clavier. Un groupe d’utilisateurs a créé une page web pour faire une demande en ligne à cette adresse : plus de 10 300 joueurs ont déjà demandé que l’option soit mise en œuvre.

« Il y a un pourcentage élevé de la communauté des joueurs qui ne peut pas mettre à niveau ses PC pour répondre aux exigences de Battlefield 2042 », déclarent les organisateurs. « Cela est dû à la pénurie de composants informatiques », dont la distribution a été affectée par les spéculateurs. « Ce qui coûtait 300 ou 600 dollars » est désormais atteint « pour 1 000 ou 2 000 dollars ».

La pétition en ligne.

Fortnite et Call of Duty : Vanguard, exemples de jeux qui le permettent

Selon ce groupe d’utilisateurs, le lancement de la PS5, de la Xbox Series X et de la Xbox Series S a conduit « de nombreux joueurs sur PC à jouer sur console avec clavier et souris ». Ces nouveaux systèmes « ont actuellement le pouvoir » d’approcher des ordinateurs haut de gamme, sans parler de la tendance « vers le cross-play ». Ils soutiennent que de nombreux titres à gros budget permettent cette option, des jeux comme Fortnite, Gears 5, Call of Duty : Vanguard ou DayZ.

Dans une déclaration avant le lancement, le studio a reconnu avoir entendu des commentaires sur l’utilisation du clavier et de la souris. Bien qu’ils aient signalé que ce ne serait pas une fonctionnalité de sortie, ils ont ouvert la porte à sa mise en œuvre à l’avenir. « Nous étudions toujours diverses options pour le permettre », ont-ils alors révélé, sans faire de promesse ferme.

Battlefield 2042 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

