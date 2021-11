Halo Infinite publie Forever We Fight, un trailer émouvant avec de vrais acteurs

Halo Infinite est à quelques jours de ses débuts sur le marché. Le 8 décembre, les joueurs Xbox Series X | S, Xbox One et PC pourront à nouveau devenir le Master Chief. De 343 Industries, ils font allusion à la nostalgie avec leur dernière bande-annonce, qui rappelle les promotions avec de vrais acteurs lors des campagnes Halo 3 et Halo 3: ODST. Vous pouvez le voir dans l’en-tête de cette news.

Halo Infinite, le retour attendu

Le nouveau chapitre de John-117 nous emmènera sur le ring Zeta pour faire face à une nouvelle menace : les Exilés. Ceux qui ont joué à Halo Wars 2 ne seront pas surpris par leurs tactiques de guerre, seulement maintenant, nous les affronterons à la première personne, le fusil au poing. Cette faction Brute se heurtera aux intérêts du Master Chief dans un monde ouvert avec toutes les cartes.

En attendant leur arrivée, vous pouvez toujours prendre de l’avance sur l’expérience grâce à la phase bêta multijoueur. Dès maintenant, vous pouvez jouer à l’offre compétitive complète qui sera disponible à partir du 8 décembre. Son personnage free to play vous permettra d’y jouer sans payer un seul euro. La monétisation se concentrera sur les objets skins et votre passe de combat.

Le chemin de la commercialisation n’a pas été facile. Joseph Staten, directeur créatif du projet, a partagé avec IGN que la situation en juillet 2020 était extrême. « [Tuvimos] beaucoup de pression pour garder le cap », explique Staten. « Je pense que c’est un exemple vraiment merveilleux du leadership Xbox en faisant la bonne chose pour nos fans, pour nos joueurs, même si cela leur fait mal, même s’il y a des coûts associés à cela. C’était une décision à 100% axée sur la priorité des joueurs, et je suis très fier du studio et de Xbox pour avoir pris cette décision. »

Source : Halo sur YouTube