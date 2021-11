Sifu nécessitera plusieurs runs pour découvrir tous ses secrets

Sifu fait partie de ces jeux qui ont attiré l’attention depuis son annonce officielle. Développé par Sloclap, ce titre nous permettra de nous battre du point de vue d’un véritable maître du kung-fu. Au cours de son voyage de vengeance, le protagoniste découvrira certains mystères à considérer, mais tous ne seront pas révélés lors du jeu initial. C’est ainsi que Pierre Tarno, producteur exécutif du jeu vidéo, l’a lâché dans une interview accordée à MP1st :

« La durée de la campagne variera en fonction des compétences en kung-fu des joueurs. En ce qui concerne la valeur de rejouabilité, il y a quelques secrets cachés dans le jeu, il peut donc falloir plusieurs essais pour tout comprendre.

Pas de modes de difficulté, du moins au lancement

Sloclap veut s’assurer que Sifu est un jeu stimulant pour le joueur. Dans la même interview, le producteur a expliqué que l’idée est que l’utilisateur apprenne, s’améliore et s’adapte à la situation au fur et à mesure de sa progression. En mourant, le protagoniste a la capacité de ressusciter, il doit donc comprendre les erreurs et appliquer cet apprentissage dans les jeux suivants. « Ils devront maîtriser le système de combat », a-t-il commenté. Bien sûr, bien qu’ils n’incluront pas de sélecteur de difficulté lorsque le jeu arrivera sur le marché, l’étude n’exclut pas de le faire plus tard, bien qu’ils ne garantissent pas que cela finira par se produire.

Sifu est en développement pour PS4, PS5 et PC, avec une sortie prévue pour le 8 février, après l’annonce de la date (initialement il devait être commercialisé le 22 février).

Ce titre d’action et d’arts martiaux nous mettra dans le skin d’un guerrier très jeune mais expert, qui dans la vingtaine devra poursuivre un groupe d’assassins dans un voyage au parfum de vengeance.

Origine | MP1St