Lucasfilm prépare d’autres séries Star Wars pas encore annoncées

La série d’interviews Star Wars du magazine Empire a fourni quelques gros titres sur l’avenir de la saga galactique. Et bien que l’avenir de Rangers of the New Republic, l’un des spin-offs de The Mandalorian, semble pour le moins incertain (la présidente Kathleen Kennedy a laissé entendre son annulation), Lucasfilm explore d’autres propositions audiovisuelles. La présidente elle-même a confirmé à Empire qu’ils travaillaient sur des séries non annoncées.

Empire écrit que malgré le nombre de produits en cours, Kennedy a déclaré qu’il restait encore d’autres à annoncer. « Nous avons deux ou trois choses qui sont dans le four. » Bien entendu, le maximum responsable de Lucasfilm n’a pas donné plus d’indices à ce sujet, il faudra donc attendre que Disney choisisse la date précise de sa révélation.

Star Wars pendant un moment

Lors du Disney Investors Day 2020, la société Mickey Mouse a présenté sa feuille de route concernant la saga galactique. Des séries comme Ahsoka, Lando, The Acolyte ou les infortunés Rangers of the New Republic ont été révélées lors de cet événement, bien que seuls les logos aient été montrés. De plus, le tournage de Star Wars : Andor et Obi-Wan Kenobi est déjà terminé. Ce que l’on sait, c’est que le processus de tournage d’Ahsoka commencera en mars et que la série sera diffusée après la troisième saison de The Mandalorian.

Dans un futur encore plus proche, Le The Book Of Boba Fett ravira les fans du chasseur de primes, puisque la première saison débutera son périple à la télévision à partir du 29 décembre. Se déroulant en même temps que The Mandalorian, cette nouvelle fiction dirigée par Jon Favreau, Dave Filoni et Robert Rodríguez promet de montrer les prochaines étapes de l’empire criminel de Jabba, désormais entre les mains de Boba Fett lui-même. Seules la diplomatie et ses aptitudes au combat lui permettront de diriger l’organisation.

Origine | Empire (via le bulletin Bespin)