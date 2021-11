Lumière mourante 2 "fonctionne très bien sur PS4 et Xbox One"

Personne ne veut renouveler l’expérience de Cyberpunk 2077, un jeu vidéo qui a été cassé sur PS4 et Xbox One, au point que Sony a décidé de le retirer du PS Store pendant quelques mois. Le studio polonais Techland ne veut pas suivre les traces de CD Projekt avec Dying Light 2 : Stay Human, une production qui sortira également sur les consoles des générations précédentes. Chez Netcost-Security, nous avons eu l’occasion de tester une version sur PlayStation 4 et cela fonctionnait déjà très bien. Dans cette optique, le concepteur en chef Tymon Smektała a garanti que ces versions seront à la hauteur.

Comme Smektała l’a dit à Netcost-Security, le jeu a le même aspect sur toutes les plateformes de la génération précédente. « Comparativement, cela fonctionne bien sur Xbox One, la console la moins puissante de toutes. Mais nous travaillons toujours à l’optimisation du jeu », reconnaît-il. « Je pense que l’expérience sera similaire à ce que vous avez vu aujourd’hui ou même mieux, car d’autres journalistes ont posé des questions sur la résolution et le framerate et j’ai expliqué qu’il est encore tôt, car lorsque vous travaillez sur un jeu, vous l’optimisez à la fin », lorsque le produit est déjà stabilisé.

4 février en magasin

Dying Light 2 : Stay Human était prévu pour fin 2021, mais comme c’est souvent le cas, le studio a dû utiliser le frein à main. Cependant, le retard cette fois n’est que de quelques mois. En effet, l’équipe garde toute la confiance et assure qu’elle ne va plus tarder. Par conséquent, les joueurs pourront profiter de ce titre d’action et de survie dans un monde zombie post-apocalyptique à partir du 4 février sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series S, PC et Nintendo Switch (Cloud Edition).

15 ans se sont écoulés depuis que l’épidémie a frappé le monde, les survivants se sont donc habitués aux nouvelles circonstances.