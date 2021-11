Spider-Man No Way Home célèbre la vente de billets avec de nouvelles affiches et un clip inédit

Avec l’arrivée du soi-disant Spider Monday pour le début de la prévente des billets pour la première de Spider-Man : No Way Home, Sony Pictures a partagé quelques nouvelles affiches officielles du film, partageant également un court clip vidéo inédit avec la scène occasionnelle prolongée à la fois du pont avec MJ et de ce qui semble être la première rencontre avec le docteur Octopus. Et c’est que telle est l’attente du film, que les pages web de prévente de billets se sont effondrées en raison de l’afflux massif de personnes attendant d’acheter leurs billets, du moins aux États-Unis.

De nouvelles affiches avec Spider-Man et Doctor Strange

Ainsi, cette paire de nouvelles affiches de Spider-Man: No Way Home réutilise certaines des compositions vues dans les documents promotionnels précédents pour placer à la fois Spider-Man et Doctor Strange au centre, avec la déformation de la réalité en arrière-plan et quelques les méchants classiques des films Spider-Man comme les tentacules métalliques du docteur Octopus et du Bouffon vert au loin. Par curiosité, les deux affiches sont les mêmes avec une légère différence : Spider-Man porte les deux costumes bien connus (Iron Spider et Upgraded Suit) dans chacun d’eux en conservant la même pose.

D’autre part, les responsables ont publié un nouveau clip de 15 secondes intitulé DUDE ! dans lequel on peut voir quelques scènes prolongées des bandes-annonces précédentes, le tout avec l’annonce constante que les billets sont déjà en vente. Ce clip nous montre quelque chose de plus sur la réaction de Spider-Man à la révélation de son identité au sommet d’un pont avec MJ et quelques séquences inédites de la première confrontation de Spider-Man avec le docteur Octopus.

Pour le moment en Espagne les billets pour la première de Spider-Man : No Way Home n’ont pas été mis en vente, prévue pour le 16 septembre 2021 prochain. Ne manquez pas la vidéo amusante de Tom Holland avec Jamie Foxx annonçant le Spider Monday ( ou Electro Monday) à la fin de l’actualité.

Origine | Photos Sony