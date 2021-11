Steam franchit une nouvelle étape et bat tous les records d’utilisateurs simultanés

Avec le froid, les feuilles tombent, les manteaux arrivent et les soldes Steam commencent. Les jeux d’automne se poursuivront jusqu’au 1er décembre, vous pouvez donc toujours obtenir de superbes jeux à prix réduit. À des dates de trafic aussi intense, les chiffres augmentent également, mais cette fois, ils l’ont fait à des chiffres jamais atteints par Valve. Cela a été notifié par Steam DB, qui confirme que la boutique des créateurs de Half Life a rassemblé 27 millions d’utilisateurs simultanés.

Selon les chiffres de cette source, il s’agit d’un record historique pour Steam, puisque son précédent jalon a été atteint en avril 2021, avec 16,9 millions d’utilisateurs simultanés. Cette situation se produit à un moment où Steam n’est plus la seule grande plate-forme, car non seulement les grandes entreprises telles que EA ou Ubisoft ont leurs propres lanceurs, mais l’Epic Games Store est entré sur le marché de manière agressive, avec des jeux gratuits et des conditions plus avantageuses pour développeurs.

Cyberpunk 2077, un tour de table

La bonne nouvelle pour Steam s’est également propagée à Cyberpunk 2077, le travail le plus récent de CD Projekt RED. Le jeu, lourdement puni pour ses problèmes de lancement, a été accueilli fin 2020 par des blasphèmes et des critiques très critiques. Cependant, après un an de mises à jour et d’améliorations, les bugs ont été corrigés et le projet est beaucoup plus cohérent qu’à sa sortie. Grâce à sa remise de 50% sur Steam, de nombreux utilisateurs évaluent positivement le produit.

De CD Projekt RED, ils célèbrent le changement de tendance et espèrent que le jeu vidéo sera bien considéré à l’avenir. En plus de la version PC, le titre est disponible sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et Google Stadia. Il n’y aura pas de nouveaux correctifs avant l’année prochaine, tandis que les mises à jour de nouvelle génération ont également été retardées jusqu’au premier semestre 2022.

