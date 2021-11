GTA 6 : Le co-fondateur de Rockstar Games dévoile ses prévisions sur le nouvel opus

Grand Theft Auto VI (GTA 6) reste un mystère. Avec un GTA 5 qui continue de se vendre à un rythme de 5 millions d’exemplaires chaque trimestre – il s’est déjà vendu à plus de 155 millions d’unités depuis son lancement – il semble que le prochain opus de la série s’annonce pour longtemps. Ni Rockstar Games n’a commenté ni aucun indice sur l’état de son développement. Jamie King, l’un des co-fondateurs de Rockstar Games, parie sur plusieurs changements dans le ton de ce futur jeu vidéo.

Jamie King opte pour tout ce qui est moins provocateur et irritable

King a quitté l’entreprise en 2006, quelques années avant la première de Grand Theft Auto IV. Rockstar a depuis sorti deux volets principaux de la série, le quatrième en 2008 et le cinquième en 2013, qui ne sont pas très politiquement corrects. Son humour, sa façon d’aborder les sujets adultes et le comportement social de certains de ses personnages peuvent aujourd’hui poser problème. C’est pourquoi King pense que Rockstar s’éloignera du ton des titres précédents et misera sur quelque chose de plus « ringard ».

« Je ne serais pas surpris si le ton commençait à changer et que ce ne soit peut-être pas aussi audacieux ou amusant », a déclaré King. «Je pense juste qu’ils sont peut-être plus susceptibles de faire quelque chose de ringard puisqu’ils ne le font jamais. […] Je regarde juste le succès de [GTA] 5 et [GTA] en ligne et [Red Dead] Redemption 2, et je pense que ça ira. Mais je pense culturellement, intérieurement, à la fois dans [Rockstar] Nord comme dans [Rockstar] New York manque Leslie [Benzies] déjà dan [Houser]. et, il y a une différence, c’est sûr ».

Grand Theft Auto V arrivera avec des améliorations de la PS5 et de la Xbox Series en mars 2022.

Dan Houser a annoncé son départ de Rockstar Games en février 2020. C’était l’une des nouvelles de l’année. Nous parlons de l’un des esprits derrière la saga, l’un des plus responsables du succès et de l’ADN de Grand Theft Auto et Red Dead Redemption. King pense que son départ changera inévitablement la vision de Grand Theft Auto 6.

À un moment de l’interview, Jamie King parle de son départ de Rockstar en 2006. Bien qu’il n’ait pas expliqué les raisons exactes de son départ, il admet qu’il a cessé de s’amuser et que ses émotions lui demandaient du changement.

En novembre, la société nord-américaine a publié Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sur Xbox, PlayStation, Nintendo Switch et consoles PC, mais avec des résultats loin d’être souhaités. Ils travaillent actuellement sur des correctifs qui résolvent leurs (nombreux) problèmes.

Origine | Killaz ; via la bande dessinée