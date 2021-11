C’est officiel : ce personnage des Eternals est mort

Cette nouvelle contient des spoilers sur l’intrigue pour Eternals.

Eternals est le dernier film de Marvel Studios dans la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel. Mené par Chloé Zhao, le film introduit une nouvelle distribution de personnages, les développe, et dans certains cas leur destin est radicalement différent des autres. Tout au long de la séquence, nous voyons les adieux à Ajak (Salma Hayek), Gilgamesh (Don Lee) et Ikaris meurt-il également?

Doute résolu : Ikaris (Richard Madden) est mort à la fin d’Eternals

Kaz Firpo, scénariste d’Eternals avec son frère Ryan Firpo, a confirmé lors d’une rencontre avec CBR qu’Ikaris, joué par Richard Madden, décède à la fin du film. Autant cela semblait évident d’après la façon dont sa collision avec le soleil est montrée à l’écran, autant l’ambiguïté du moment a laissé les téléspectateurs abasourdis, qui se demandaient jusqu’à présent s’ils mettaient vraiment fin à leur vie dans le MCU.

Et c’est comme ça. Lors de l’écriture de cette scène, l’objectif du Firpo était de lui donner une « mort définitive » parce qu’il voulait lui-même tout mettre fin. Le regret et la douleur sont quelques-uns des sentiments qui ont conduit Ikaris à mettre fin à ses jours : « Il ne supporte pas d’affronter sa famille après ce qu’il a fait. […] Je ne pense pas qu’Ikaris pense même qu’il a tort. Je pense qu’il le regrette juste. Il est vraiment désolé. Il regrette la façon dont il a vécu toute sa vie sur cette planète, et c’est un gros fardeau à porter », explique-t-il.

La scène en cours dans laquelle Ikaris s’adresse au soleil dégage le message suivant, selon Firpo : « Je ne peux pas servir les Éternels. Si je ne peux pas servir les Célestes, et je ne peux pas être avec ma famille, alors je choisis cette troisième option », qui pour lui se traduit par l’oubli. « Alors oui, il est mort. »

Tourné vers l’avenir, le MCU accueillera la première de nombreux films : Spider-Man : No Way Home le 17 décembre ; Doctor Strange dans le multivers de la folie le 6 mai 2022; Thor : Amour et tonnerre le 8 juillet 2022 ; Black Panther : Wakanda Forever le 11 novembre 2022 ; Les Merveilles le 23 février 2023 ; Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 le 23 mai 2023 ; et Ant-Man and the Wasp: Quantumania le 28 juillet 2023.

