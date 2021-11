Il semble impossible d’acheter un billet pour Spider-Man : No Way Home : le web plante

Sony Pictures a publié des billets pour Spider-Man: No Way Home en Amérique du Nord aux premières heures de ce lundi; plus précisément à 06h00 (CET), lorsque minuit est entré dans l’heure de New York. Comme prévu, le portail officiel dédié au film s’est effondré devant le barrage de fans tentant d’acheter leur billet pour le 17 décembre prochain, date inscrite au calendrier pour cette troisième aventure mettant en scène Tom Holland dans le rôle de Peter Parker dans l’univers cinématographique Marvel.

Les commentaires de comptes tels que AMC Theaters, l’une des plus grandes chaînes de cinéma aux États-Unis, reflètent les problèmes des utilisateurs lors de l’effectivité des paiements ; bloque au moment du traitement de l’achat ; inconvénients d’ajouter plus d’une entrée au panier… Tout cela a également fait que le hashtag #SpiderManNoWayHome est devenu un sujet tendance sur le réseau social Twitter.

Les billets ne sont pas illimités, donc voir le film le vendredi 17 décembre, jour de la première, sera très compliqué dans des pays comme les États-Unis, le territoire où règne la plus grande fureur envers tout ce qui touche à l’univers cinématographique Marvel. .

Maintenant, pourquoi tant d’intérêt à voir le film le jour de son ouverture ? Hormis l’évidence qui est la volonté de calmer les fringales de chaque fan, le facteur spoilers ou spoilers entre également en ligne de compte. Nous parlons d’un film entouré de secret, de révélations et d’éventuelles apparitions stellaires qui, avec une forte probabilité, deviendra un intestin sans filtre sur les portails Web, YouTube et les réseaux sociaux.

Éviter de connaître ces révélations sera très difficile dès la date de sortie ; comme les fans du MCU le savent déjà avec des cas comme Avengers : Infinity war en 2018 et Avengers : Endgame en 2019.

La vente des billets Spider-Man: No Way Home UK commencera aujourd’hui, 29 novembre; en Espagne, on s’attend à ce qu’il soit possible de traiter les achats dans les prochains jours. Le film sortira dans le monde entier le 17 décembre 2021.

Références | Spider-Man No Way Home (Twitter); Théâtres AMC; Photos Sony; Sony Pictures France