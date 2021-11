Les Game Awards annonceront un scoop qu’ils préparent depuis deux ans et demi

L’une des grandes premières mondiales des Game Awards 2021 sera une annonce en préparation depuis deux ans et demi ; spécifiquement à l’été 2019. Geoff Keighley, responsable de ce qui est actuellement le gala de remise des prix avec le plus grand impact médiatique dans le monde des jeux vidéo, a envoyé ce message via son compte Twitter personnel, bien qu’il n’ait pas donné de détails spécifiques sur le titre dans le fabrication ou la société à laquelle il appartient.

Ce sera dans la nuit du jeudi 9 décembre prochain (au petit matin du jeudi 9 au vendredi 10 en Espagne) que cette grande annonce est révélée : « Je viens de voir le montage final d’un scoop des Game Awards dans lequel j’ai travaillé pendant deux ans et demi avec un développeur », commente-t-il sur ledit réseau social. « Deux ans et demi semblent longs, mais l’été 2019 a été la dernière année de ma tournée pour rendre visite aux développeurs. J’aime toujours visiter les studios et entendre parler de leurs projets. J’espère pouvoir le refaire en 2022 », conclut-il.

– Geoff Keighley (@geoffkeighley) 28 novembre 2021

Quelle sera la surprise ? Les Game Awards 2021 auront environ 10 premières mondiales

A la fin de l’année 2019 précitée s’est approchée une pandémie mondiale qui n’est pas encore terminée et qui a presque totalement paralysé le développement de certains projets ; y compris les voyages internationaux comme ceux mentionnés par Keighley.

Selon Keighley lui-même, cette huitième édition des Game Awards comprendra plus de jeux et d’annonces que jamais, y compris « des trucs vraiment de nouvelle génération ». Concrètement, le promoteur et présentateur de ces prix médiatiques assure que nous verrons entre 40 et 50 jeux tout au long du gala, avec un contenu qui sera publié en 2022 et 2023. De plus, il y aura au moins 10 premières mondiales.

À partir de 00h30 (CET) le 10 décembre, nous connaîtrons le jeu de l’année, le jeu de l’année (GOTY), qui sera décidé entre les titres suivants : Psychonauts 2, Resident Evil Village, It Takes Two, Metroid Dread, Ratchet & Clank: A Dimension Apart et Deathloop.

