13 Sentinels : Aegis Rim débarque sur Nintendo Switch en avril 2022

Les utilisateurs de Nintendo Switch ont de la chance, et c’est que l’un des jeux les plus surprenants de tous ceux sortis en 2019 viendra sur l’hybride Nintendo. Nous parlons de 13 Sentinels: Aegis Rim, le jeu Vanillaware aussi particulier que génial, toujours exclusif à PlayStation 4 jusqu’en avril prochain, selon Atlus.

Dormeur en 2019

La société japonaise a déclaré que le lancement aura lieu le 14 avril au Japon, et après les questions initiales logiques, étonnamment, le lancement sera plus tôt en Occident, ayant lieu le 12 spécifiquement. Il le fera avec l’option doublage anglais, tout le contenu supplémentaire sous forme de fichiers numériques, de costumes alternatifs, et d’autres extras comme des illustrations, par exemple. Il est également prévu que, comme la version pour PlayStation 4, il le fasse avec des textes en Français, et comme surprise, son édition au format physique aura une couverture réversible.

L’annonce a été faite à l’occasion d’une émission spéciale en direct pour commémorer précisément les deux ans depuis que 13 Sentinelles sont arrivées sur le marché : Aegis Rim, un jeu avec des visuels de la marque Vanillaware et un gameplay à mi-chemin entre la stratégie et le roman visuel. La première section étant quelque peu simplifiée, son aspect narratif se démarque grâce à la profondeur de ses multiples personnages et d’un récit fantastique.

« L’intrigue est intéressante à la fois pour son développement, qui à la longue est bien plus qu’il n’y paraît, et pour les différents personnages principaux contrastant avec le gameplay intense des combats, qui se démarquent par les possibilités des différentes sentinelles et ses armes, ce qui donne la possibilité d’essayer différents plans d’action et de stratégie lors du jeu », nous a-t-on dit dans notre analyse au moment de son lancement.

On se souvient que 13 Sentinels : Aegis Rim arrivera sur Nintendo Switch le 12 avril 2022.