Le thriller psychologique Martha is Dead repoussé à 2022

L’un des lancements que les fans de mystère avaient sûrement à leur agenda était Martha is Dead, initialement prévu pour la fin de cette année 2021. Cependant, l’étude en charge, LKA, a annoncé que nous devrons attendre un peu plus, en particulier jusqu’en février 2022, pour en profiter, s’ajoutant ainsi à une liste déjà longue de jeux retardés pour l’année qui débutera dans un mois seulement.

Martha is Dead se déroule dans les années 40, pendant la Seconde Guerre mondiale, en Italie. Dans le skin de sa soeur Giulia, l’objectif sera d’éclaircir le meurtre du personnage qui donne son nom au jeu « dans un monde entouré de folklore mystérieux, de superstition et de l’extrême horreur de la guerre ».

Voici comment vous utiliserez les avantages de la PS5

Dans un article sur le blog officiel de PlayStation, Caracal Games, qui a collaboré avec LKA sur certains aspects du jeu, a évoqué l’utilisation du DualSense de la PS5. « Dans certains moments de tension croissante, les joueurs pourront sentir les battements de cœur du protagoniste », ont-ils écrit dans ce post. « Les joueurs ressentiront également la différence de pas sur différentes surfaces. Notre objectif est que les joueurs ressentent les mouvements et les émotions de Giulia alors qu’elle explore et recherche des indices. »

Pendant ce temps, le jeu utilisera également des déclencheurs adaptatifs. « Prendre des photos avec l’appareil photo vintage des années 40 du protagoniste est un peu plus tactique grâce aux déclencheurs », ont-ils expliqué. « C’est la clé, car la photographie devient quelque chose d’important lorsqu’il s’agit de découvrir le mystère actuel. » L’audio 3D et le haut-parleur DualSense seront également utilisés pour « émettre des sons de l’environnement de manière inattendue ».

Martha is Dead arrivera le 24 février, en particulier sur PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series et PC.

Source : Blog PlayStation