Les créateurs de DC Universe Online développent un MMO Marvel

Bien qu’il n’ait pas atteint les niveaux de popularité des autres grands du genre, DC Universe Online a réussi à créer une certaine communauté autour de lui, quelque chose qui s’est renforcé après quelques années lorsqu’il a été converti au format free to play. En effet, ses créateurs, Daybreak Games, se sont fait confier la réalisation d’un MMO se déroulant dans l’univers Marvel, comme l’a annoncé la société propriétaire du studio, la société suédoise Enad Global 7, lors d’une réunion d’investisseurs. Jack Emmert, qui était également le directeur de City of Heroes et de DC Universe Online, est également en charge de ce projet.

Les héros Marvel passent au MMO

Cependant, selon cette annonce, le projet est encore à un stade extrêmement précoce, et nous ne verrons rien de tangible avant quelques années. Curieusement, ce n’est pas la première fois que Daybreak Games est lié à Marvel, car en 2019, la rumeur disait qu’ils développaient effectivement un jeu Marvel, bien que les licenciements ultérieurs dans le studio aient mis de côté ces rumeurs. Enfin, quelques actifs qui auraient pu être utilisés dans ce titre hypothétique.

Et plus récemment, sur le podcast Xbox Era, l’initié Shpeshal Nick a affirmé que Sony aurait signé un accord avec une étude à détailler pour créer un jeu vidéo coupé de DC Universe Online dans l’univers Marvel. Cet initié n’a pas osé indiquer qui serait le studio derrière ce jeu, bien qu’il ait spéculé sur le nom d’Insomniac Games en raison de certaines offres d’emploi publiées liées aux aspects multijoueurs. Cependant, il est clair que ce ne sera pas le cas.

DC Universe Online a été lancé en 2011, à l’origine sur PlayStation 3 et PC, étant exclusif aux consoles Sony de troisième génération. Une version améliorée est apparue pour PS4 en 2013, juste pour son lancement, alors que cette exclusivité prendrait fin en 2016, date à laquelle elle arriverait sur Xbox One. jouer. .

Source : Kotaku