Phil Spencer de Xbox est clair sur son GOTY 2021: Psychonauts 2

La dernière ligne droite de l’année arrive et les utilisateurs et les critiques optent pour des jeux vidéo qu’ils considèrent comme des candidats pour le prix du meilleur jeu de l’année. Et parfois, l’industrie décide aussi de s’exprimer ; dire à Phil Spencer, le patron de Xbox et son favori de remporter GOTY 2021. Il s’agit de Psychonauts 2, la plateforme d’action-aventure sortie par Double Fine Productions en août dernier. Cela a été reconnu lors d’une conversation avec le major Nelson (Larry Hryb) lors d’une conversation décontractée sur sa chaîne YouTube.

« Psychonautes 2 est probablement le jeu vidéo de l’année pour moi. C’est un titre fantastique », a déclaré Spencer à la question de Hryb sur la distinction souhaitée. De plus, il pense aussi qu’il s’agit de « la meilleure œuvre » que Double Fine Productions ait développée à ce jour.

Psychonauts 2 : un retour tant attendu

Plus de 15 ans plus tard, les adeptes de ce titre original avec lequel Tim Schafer a surpris les locaux et les étrangers ont eu l’occasion d’assister au retour de Raz. Dans notre analyse (8,5 sur 10), nous avons dit que « Double Fine n’a pas seulement gardé intactes les principales caractéristiques de l’œuvre ; il a également fait grimper les niveaux d’ambition et a touché à la touche lors de l’assemblage d’un ensemble très varié », et c’est « une aventure marquée par les thèmes qu’elle traite, la manière excentrique dont elle le fait et le que tout joueur peut profiter, même s’ils n’ont jamais connu le premier versement. «

Psychonauts 2 est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One. Il fait également partie du catalogue Xbox Game Pass sur toutes les plateformes prises en charge.

Origine | Larry Hyryb sur YouTube