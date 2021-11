Super Mario Odyssey speedrunner établit un nouveau record du monde

Le monde des speedrunners ne cesse de nous étonner. Nous ne sommes pas surpris, car chaque jour, de plus en plus d’utilisateurs osent relever le défi de prendre les commandes d’un certain jeu vidéo et d’essayer de le terminer le plus rapidement possible. Et cette fois le titre en question est Super Mario Odyssey, qui détient déjà un nouveau record du monde grâce à Tyron18 : 57 minutes et 21 secondes. À ce jour, il y avait deux joueurs qui avaient réussi à mettre leur marque en dessous de 58 minutes, mais après six mois, ils ont perdu la première place du classement.

Tyron18 n’est pas seulement le nouveau détenteur du record ; il assure également qu’il se sent capable de perdre 56 minutes lors des prochaines tentatives. Bien sûr, il faut dire que, contrairement à d’autres cas comme celui que l’on a vu récemment avec Super Mario 64, cette fois il y a une règle : tout est permis. Cela signifie que l’objectif est d’atteindre les crédits, il est donc possible de le faire sans collecter plus de fenêtres que nécessaire. Cela, et profiter de tout problème possible dans le jeu, quelque chose qui demande également beaucoup de travail à étudier et à utiliser à votre avantage. Ensuite, nous vous laissons la vidéo de l’exploit.

Super Mario Odyssey, l’un des grands de la génération

La dernière aventure du plombier pour Nintendo Switch a fait ses débuts au cours de l’année 2017, devenant automatiquement l’un des titres les plus acclamés de ces dernières années. Dans Netcost-Security, le jeu a reçu une note de 9,7 sur 10. Dans notre analyse, nous avons conclu comme suit : « un grand jeu qui réalise la chose la plus importante : surprendre et donner un nouveau record à la saga Mario, un familier mais le à la fois différent et évolué. Ceux qui ont la première incursion du plombier dans l’univers polygonal comme jeu préféré apprécieront grandement Odyssey, mais en général c’est un titre universel, qui convaincra avec les mêmes arguments que Mario 64 : faire profiter le joueur de chaque saut, à chaque moment et chaque surprise ».

