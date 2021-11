CD Projekt continuera à travailler sur les projets AAA de The Witcher et Cyberpunk 2077

Malgré le fait que Cyberpunk 2077 ait connu l’une des sorties les plus controversées de ces dernières années, le jeu CD Projekt n’a pas mal fonctionné commercialement, même avec une certaine controverse qui a même conduit à des politiques de retour ou de retrait non publiées de certaines plateformes numériques. Une situation bien différente est celle de The Witcher, qui après un superbe troisième opus et une deuxième saison de sa série sur Netflix connaît un excellent moment de popularité. Les deux sont les franchises vedettes du studio polonais et en tant que telles, elles s’intègrent parfaitement dans leurs projets d’avenir, parmi lesquels figurent des projets à gros budget liés aux deux.

Deux IP avec un grand avenir

« Nous nous concentrons actuellement sur nos deux grandes franchises », a déclaré Adam Kicinski, PDG de CD Projekt dans une interview. « Les deux ont un grand potentiel, donc nos objectifs stratégiques sont de commencer à travailler sur des projets AAA des deux IP en parallèle, ce que nous espérons faire cette année. »

Kicinski a déjà déclaré qu’ils espèrent que Cyberpunk 2077 sera finalement considéré comme un grand jeu. Il a tout le potentiel nécessaire, mais les Polonais ont encore du pain sur la planche pour corriger les erreurs, en plus de lancer les extensions prévues -qui auront une extension similaire à celles de The Witcher 3- et sa version pour les nouvelles consoles, PS5 et Xbox Series , reporté à 2022.

La nouvelle version de The Witcher 3: Wild Hunt a également été retardée, étant un jeu qui a vécu une seconde jeunesse du point de vue commercial grâce à l’augmentation de popularité que la série télévisée susmentionnée lui a donnée. Cela dit, CD Projekt a finalisé il y a quelques semaines l’achat de The Molasses Flood, les créateurs de The Flame in the Flood, pour travailler sur l’une des deux IP, étant un projet qui n’a pas encore été annoncé.

La source