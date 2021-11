Ronaldo Nazario arrive sur Twitch pour montrer ses compétences dans Call of Duty: Warzone

Call of Duty : Warzone est l’un des jeux à la mode, et au milieu de 2021, personne ne s’étonne qu’il y ait chaque jour plus d’athlètes et de célébrités qui s’intéressent aux jeux vidéo. Une vraie légende du football vient de s’ajouter à des noms propres comme Antoine Griezmann ou Kun Agüero : Ronaldo Nazario, le légendaire attaquant brésilien qui a marqué le Real Madrid et le Fútbol Club Barcelona. La star est déjà sur Twitch, une plateforme sur laquelle il a créé la chaîne RonaldoTV et sur laquelle il montre déjà ses talents dans le titre Activision. Jusqu’à présent, il n’a téléchargé qu’une seule vidéo, dans laquelle il a consacré jusqu’à 4 heures d’affilée au jeu et compte près de 130 000 vues.

L’un des meilleurs footballeurs de l’histoire

Ronaldo Luis Nazário de Lima, que nous appelons tous Ronaldo et que l’on surnomme « O Fenómeno », est l’un des joueurs les plus populaires de tous les temps. En France, nous avons eu la chance de profiter d’une grande partie de sa carrière. De son atterrissage stellaire à Barcelone, un club dans lequel il nous a laissé des moments comme le but mythique contre Compostelle, à sa signature surprenante pour le Real Madrid, une équipe dans laquelle il a joué pendant 5 saisons, marquant 83 buts et soulevant deux Première Division ligues. Comme les jeux vidéo le lui donnent comme le football…

Call of Duty : Warzone et sa nouvelle carte tant attendue

Le 8 décembre (un jour avant pour les propriétaires de Call of Duty : Vanguard), nous dirons au revoir à Verdansk ; il sera temps d’accueillir Caldera, la nouvelle carte du Pacifique. À partir de ce moment, avec le début de la saison 1, les jeux populaires de Battle Royale se joueront dans un tout nouvel environnement.

Call of Duty: Warzone est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One.

Origine | Ronaldo Nazario sur Twitch