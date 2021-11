FIFA 22 : la collection One-Time Contract, désormais disponible dans FUT avec De Bruyne, Ben Yedder, Witsel…

Le Black Friday n’est pas seulement une période de remises exceptionnelles, mais aussi un déluge de nouvelles dans FIFA 22. Tout au long de ce week-end, le simulateur EA sera rempli de contenu sous la forme de nouveaux défis de création d’équipe et comment pourrait-il en être autrement, un nouveau collecte, appelée cette fois Contrat Unique. Avec elle, viennent une bonne poignée de cartes spéciales de joueurs comme De Bruyne, Skriniar ou Witsel, déjà disponibles en packs, mais aussi de nouvelles cartes objectifs et SBC. Voyons-les :

L’actualité du Black Friday dans FIFA 22

Comme nous l’avons dit précédemment, la collection Single Contract est la principale nouveauté, dans laquelle on retrouve non seulement le Manchester City belge comme revendication principale, mais aussi des joueurs traditionnellement très populaires dans Ultimate Team, tels que Renato Sanches, Ben Yedder ou Youcef Atal. Du côté de notre championnat, le seul représentant est le défenseur central de Séville Diego Carlos. Voici les cartes qui composent ce nouvel événement :

Kevin De Bruyne, Manchester City, 93

Milan Skriniar, Inter Milan, 88

Wissam Ben Yedder, Monaco, 87 ans

Axel Witsel, Borussia Dortmund, 87

Raul Jiménez, Wolverhampton, 86 ans

Andrej Kramaric, Hoffenheim, 86

Diego Carlos, Séville, 85

Youcef Atal, Nice, 85 ans

Renato Sanches, Lille, 84

Marcus Edwards, Vitoria SC, 84

Jesper Karlsson, AZ Aalkmar, 83 ans

Mais en plus de ces cartes sous enveloppes, nous avons aussi un Flashback SBC de Karim Benzema, avec une moyenne de 86, pour lequel ils demandent deux modèles : un des 83 avec une carte Single Contract et un des 85 avec un joueur du Real Madrid. . Si nous ne voulons pas dépenser de pièces, nous pouvons obtenir une carte Contrat unique sur objectifs : il s’agit du milieu de terrain allemand Ridle Baku, de Wolfsburg. Pour l’obtenir, nous devrons relever une série de défis avec des joueurs allemands ou de Bundesliga, à la fois dans Squad Battles et Division Rivals.