Resident Evil 4 HD Project : le remastering de certains fans espagnols a déjà date sur PC

Le projet Français réalisé par certains fans de Resident Evil 4 qui vise à améliorer considérablement l’aspect visuel de sa version HD pour PC semble être sur la bonne voie pour sa dernière ligne droite. Ainsi, après des années de développement, Resident Evil 4 HD Project a déjà une date de sortie sur Steam avec sa version 1.0, un mod avec des améliorations visuelles qui sera disponible entièrement gratuitement le 2 février 2022. Cela a été partagé par les responsables pour cela. Comptes officiels.

Le mod visuel ultime pour Resident Evil 4

Ainsi, le mod Resident Evil 4 HD Project ajoute de nombreuses améliorations visuelles au jeu de tir à la troisième personne classique de Capcom, mettant en vedette l’ignifuge Leon S. Kennedy. A tel point que ce pack apportera des améliorations dans l’éclairage global du jeu, ainsi que des textures de meilleure qualité et même des modèles revus pour l’occasion.

Ses créateurs nous rappellent que depuis la dernière bêta du mod sortie il y a quelque temps, encore plus de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées, comme le flou de profondeur caractéristique des versions GameCube et Wii (et qui a été éliminé dans les versions HD ultérieures) ou une version entièrement FOV personnalisable. De plus, une multitude de bugs et d’erreurs connus de la version originale ont été corrigés, non sans annoncer qu’ils continueront de travailler à l’amélioration du jeu une fois le mod arrivé avec sa version 1.0.

Rappelons que Resident Evil 4 a récemment reçu sa propre version de la réalité virtuelle, recueillant des critiques très positives de la part des critiques et du public ; De plus, Resident Evil 4 VR recevra bientôt le mode Mercenaries en tant que DLC gratuit, début 2022.

Pour l’instant, les fans de Resident Evil 4 qui ont sorti la version Ultimate HD Edition en 2014 ont déjà une excuse pour revenir à l’aventure d’horreur qui se déroule dans un village Français très particulier, maintenant, avec la meilleure apparence possible d’un jeu A qui a existe depuis plus de 15 ans depuis son lancement initial sur GameCube (initialement en exclusivité) et qui a par la suite fait le saut vers une multitude de systèmes.

Origine | Projet RE4 HD