Cyberpunk 2077 sera considéré comme « un grand jeu à long terme », selon le CDPR

Que Cyberpunk 2077 ait connu l’un des lancements les plus problématiques de ces dernières années dans le domaine des jeux à gros budget est un fait. Le titre a même été retiré du PS Store en raison de ses mauvaises performances sur PS4. Cependant, le produit s’est amélioré au fil des mois et CD Projekt RED est convaincu que lorsqu’il est analysé en perspective, il finira par être considéré comme un bon jeu. C’est ce qu’a déclaré Adam Kiciński, PDG de la société, dans une interview avec Rzeczpospolita.

« Le cyberpunk est le projet le plus grand, le plus ambitieux et le plus compliqué de nos 27 ans d’histoire », a commenté Kiciński. « Dans presque tous les aspects, nous essayons d’aller plus loin, exactement ce que nous avons fait dans chaque jeu The Witcher que nous avons sorti. » Selon le directeur, concevoir et commercialiser un titre pour une nouvelle série comporte de nombreux défis et risques, « surtout lorsque le concept est complexe ». Il souligne qu’ils ont donné vie à la ville de Night City sous une structure non linéaire.

Malgré le lancement, ils valorisent sur le long terme

« Nous sommes fiers de nombreux aspects du jeu, mais comme nous le savons, tout ne s’est pas bien passé. » Il ressort, bien sûr, que le produit, l’univers et les personnages qu’ils ont réussi à construire ont été bien accueillis par les fans du monde entier. « Nous pensons qu’à long terme, Cyberpunk 2077 sera perçu comme un très bon jeu. Comme pour les autres titres, il sera vendu pendant des années, d’autant plus que le matériel devient plus puissant avec le temps », ce qui se reflétera dans les améliorations du jeu.

Adam Kiciński a rappelé qu’ils sont plongés dans le développement des mises à jour et de la version nouvelle génération, prévue pour le premier semestre 2022. « Le lancement initial nous a beaucoup appris. C’était une touche et cela nous a motivés à apporter des changements qui nous rendront meilleurs à l’avenir ».

L’exécutif a également évoqué le retard de la version nouvelle génération. « C’était difficile, mais nous sommes convaincus que ce sera la bonne décision, car elle a été clairement recommandée par notre équipe de développement. Nous avons besoin de plus de temps pour ajuster les graphismes et les performances, afin qu’il atteigne la plus haute qualité », conclut-il.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia. Le jeu fonctionne sur Xbox Series X/S et PS5 grâce à la rétrocompatibilité.

Origine | Rzeczpospolita (via VGC)