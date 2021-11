Vente d’automne sur Steam : Cyberpunk 2077, Skyrim et plus de RPG à un prix avantageux

Les offres Black Friday 2021 se poursuivent sur les principales plateformes en ligne et dans les magasins physiques. Steam propose un nombre impressionnant de titres à prix réduit, et dans le cadre de la couverture que nous faisons sur Netcost-Security, nous avons étudié les différents genres pour trouver des remises très intéressantes. Dans le domaine des jeux de rôle, il existe de grandes productions à un prix beaucoup plus bas que d’habitude.

Cyberpunk 2077, l’œuvre de CD Projekt RED, est sorti il ​​y a un an et est désormais disponible à moitié prix. Un classique comme The Elder Scrolls V : Skyrim est à moins de 15 euros et Mass Effect : Legendary Edition fait également partie des plus chanceux. Nous ne collectons pas que des RPG occidentaux, mais aussi des œuvres japonaises.

15 grands jeux RPG à prix réduit