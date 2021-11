Il s’agit du premier volant officiel Gran Turismo avec une licence PlayStation 5 à partir de 700 euros

Fanatec, la marque bien connue de matériel et d’accessoires de jeu de simulation haut de gamme, vient de présenter la première roue PlayStation 5 sous licence officielle avec le soi-disant Gran Turismo DD Pro, une roue de haut vol avec des motifs de la saga Polyphony Digital et compatible à la fois avec PS5 et PS4 (en plus de nombreux jeux de conduite pour PC), le tout pour un prix à partir de 699,95 euros. Celui-ci a été présenté par ses managers, partageant leurs premières images, caractéristiques et date de lancement : mars 2022.

C’est le volant le plus cher sur PlayStation

Ainsi, le nouveau volant Fanatec Gran Turismo DD Pro équipe les dernières nouveautés en matière de simulation de conduite dans les accessoires de jeu, comme la technologie Direct Drive qui offre le retour de force le plus dynamique et réaliste du marché, ou ce qui est le même, le plus de résistance à la volant de contre-direction fidèle que l’on peut trouver, le tout pour simuler que nous conduisons une vraie voiture de course.

Et c’est que de Fanatec ils assurent que Polyphony Digital, créateurs de la saga Gran Turismo, a collaboré au développement du volant, appliquant leur sagesse sur la simulation de conduite aux sensations offertes par le Gran Turismo DD Pro. est la conception soignée du volant et de ses divers accessoires, ainsi que la qualité des matériaux.

Ses dirigeants ont confirmé qu’il sera commercialisé en mars 2022 à travers deux versions, le modèle de base avec un couple de 5 Nm, la base Direct Drive et deux pédales pour 699,95 euros, et le modèle Premium avec un couple de 8. Nm et une avance plus élevée pour 849,95 euros. De plus, un pack supplémentaire avec une pédale supplémentaire et d’autres accessoires est proposé pour 969,95 euros. Les réservations ouvrent demain 26 novembre 2021.

Origine | Fanatec