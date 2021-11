Star Wars : Adam Driver n’exclut pas son retour dans la saga en tant que Kylo Ren

LEGO Microfighter Navette de Kylo Ren™

Les constructeurs LEGO Star Wars débutants peuvent incarner un méchant emblématique avec cette version LEGO Microfighter facile à construire de la navette de Kylo Ren (75264) équipée de fusils à tenons, qui fait sa première apparition dans Star Wars : Le Réveil de la Force. Les enfants vont adorer jouer le méchant - en pilotant la navette, ajustant ses ailes en mode de vol ou d'atterrissage - et attaquer la Résistance avec 2 fusils à tenons et le sabre laser de Kylo Ren ! Kylo Ren possède un tout nouveau casque avec des décorations craquelées (nouveauté de janvier 2020) et son propre sabre laser ; de plus, les nombreuses briques LEGO sont autant de sources d'inspiration à la construction créative avec d’autres sets LEGO Star Wars. Ce set de jeu à construire de 72 pièces est un excellent cadeau d'anniversaire pour les filles et les garçons de 6 ans et plus qui veulent découvrir l'action LEGO Star Wars. À combiner avec le Microfighter Y-wing de la Résistance (75263) pour créer des batailles du Premier Ordre contre la Résistance. Cette navette de Kylo Ren LEGO Star Wars mesure plus de 7 cm de haut, 7 cm de long et 6 cm de large, elle se glisse donc facilement dans le sac à dos d’un enfant et peut être emportée partout. Pas besoin de piles ! Ce set de jeu à construire est entièrement alimenté par la créativité, les enfants peuvent donc donner libre cours à leur imagination pour une action sans fin ! Le guide Instructions PLUS offre une excellente expérience de construction numérique interactive, même aux plus jeunes, grâce à ses modes zoom, rotation et « fantôme » intuitifs, qui aident à la construction de la navette Star Wars de classe Upsilon. Les kits de construction LEGO Star Wars ouvrent une galaxie d'aventures pour les enfants (et les fans adultes), afin de recréer des scènes de la saga Star Wars ou inventer leurs propres histoires... ou tout simplement exposer leurs modèles de collection. Pas besoin d'avoir recours à la Force pour démonter ou assembler les briques LEGO ! Depuis 1958, elles sont conformes aux normes industrielles les plus élevées afin de garantir qu’elles s’assemblent toujours parfaitement et facilement. Les briques LEGO sont testées de presque toutes les manières possibles et imaginables afin de s'assurer que chaque set de construction est conforme aux normes de sécurité les plus élevées sur la planète Terre (et dans les galaxies lointaines, très lointaines !).