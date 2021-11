The Hunter: Call of the Wild, jeu gratuit sur Epic Games Store

Le nouveau jeu vidéo gratuit d’Epic Games Store est un jeu de chasse. Nous nous référons bien sûr à The Hunter : Call of the Wild, un produit que tous les utilisateurs peuvent ajouter à leur bibliothèque de jeux en permanence. De plus, la société propose également un Gem Pack destiné à Anstream, qui peut être utilisé pour jouer à de vrais classiques rétro. Les deux contenus seront disponibles jusqu’au jeudi 2 décembre, date à laquelle ils seront remplacés par les suivants, Dead by Daylight et While True Learn [].

Le Hunter permet aux utilisateurs de s’immerger « dans un monde ouvert évocateur et vivant » qui reflète le réalisme des animaux et de la flore. « Décidez si vous chassez en solo ou participez à une chasse avec vos amis. Rappelez-vous : vous ne faites pas que visiter ce monde. Vous en faites partie. La sensation quand on aperçoit enfin les beaux bois de son premier cerf dans les sous-bois est indescriptible », dit la description officielle.

Expansive Worlds promet d’avoir reproduit les réserves de la manière la plus authentique possible, permettant d’explorer différentes régions du monde et de profiter de différents biomes. Chaque type d’animal a également ses propres routines comportementales, que le chasseur fera bien d’observer s’il veut réussir dans son entreprise. Des facteurs tels que la taille, la symétrie des cornes ou le poids peuvent tracer la ligne entre le succès et l’échec.

Comment télécharger gratuitement sur PC

Pour télécharger, vous avez besoin d’un compte sur Epic Games Store. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous inscrire gratuitement ici. Remplissez les différents champs (nom, prénom, nom d’utilisateur, adresse email et mot de passe) et choisissez si vous souhaitez recevoir des informations commerciales. Acceptez les conditions d’utilisation et suivez les étapes pour activer votre compte. Activez le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous y avez accès, entrez le lien ci-dessus dans cette actualité et échangez votre copie. Si vous n’avez pas le client PC, téléchargez-le sur ce lien. Vous aurez maintenant accès à votre bibliothèque de jeux.