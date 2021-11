Playstation Home Ressuscite 6 Ans Plus Tard Grâce Aux Fans

Avec la Wii, les avatars sur console sont devenus à la mode. Xbox avait ses propres marionnettes et Sony a créé une sorte d’environnement social où les amis pouvaient interagir. Nous nous référons, bien sûr, à PlayStation Home, un hub qui a fonctionné pendant des années sur PS3, mais a été fermé il y a plus de cinq ans. La version hors ligne est déjà disponible via un émulateur, mais le groupe Destination Home assure désormais qu’ils reconnecteront le jeu avant la fin de l’année.

« PlayStation Home a été l’un des premiers jeux sociaux sur consoles, que nous avons tous aimés et appréciés », peut-on lire sur le site officiel. « Malheureusement, il a été fermé le 31 mars 2015. Destination Home essaie de récupérer ce qui a été perdu pour préserver le jeu dans un état jouable. » Ils expliquent qu’ils n’acceptent pas de dons ni ne facturent quoi que ce soit, puisqu’il s’agit d’un jeu vidéo gratuit.

Des espaces mythiques ont pris vie

Destination Home vient de publier une nouvelle bande-annonce dans laquelle ils affirment que les joueurs pourront se connecter à Home en ligne, à la fois dans des salles publiques et privées. Les utilisateurs eux-mêmes ont fait don d’informations sur leurs données personnelles depuis Home, ce qui a permis à l’équipe de ressusciter des espaces qui se trouvaient dans l’application officielle, qui comprend le Hub, le bowling, le parc et la possibilité de personnaliser les appartements.

Le projet n’est pas soutenu par Sony, car il n’y a aucun lien entre l’équipe du projet et PlayStation. Home a été lancé en décembre 2008 avec l’idée de créer un environnement interactif et interconnecté entre les différents utilisateurs.

Il a également été confirmé que le groupe PSONE venait de réactiver le mode en ligne de Motorstorm, un autre des jeux du catalogue historique de PlayStation 3. Les serveurs sont morts depuis plus d’une décennie, puisque les Japonais ont décidé de les fermer dans un lointaine année 2010.

Origine | VGC