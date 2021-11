Star Wars Battlefront 2 allait récupérer Ahsoka, mais le DLC a été annulé

La feuille de route post-lancement de Star Wars Battlefront 2 est maintenant terminée, bien qu’EA DICE ait prévu de l’étendre davantage. Dennis Branvall, directeur créatif du jeu vidéo, a participé à une conversation sur Reddit où il a rendu publique l’existence de deux contenus qui n’ont finalement pas été introduits dans le jeu vidéo. Ahsoka Tano et Asajj Ventress allaient faire partie du DLC final, mais ils ont finalement été laissés de côté.

Ils ont demandé à Brannvall s’ils avaient déjà envisagé d’ajouter Mustafar, une planète importante dans l’univers de Star Wars, car c’est là que Dark Vador a perdu sa bataille contre Obi-Wan Kenobi, ce qui l’a obligé à s’appuyer sur son armure noire de marque. C’était aussi l’endroit où il a érigé son palais personnel, que l’on peut voir dans les bandes dessinées et dans le film Rogue One : A Star Wars Story. Le créateur a avoué qu’il existait des prototypes de Mustafar, d’Ahsoka et d’Asajj, qui ont été profilés pour le DLC de The Clone Wars, sorti en avril 2020.

Ahsoka Tano et Asajj Ventress dans la dernière saison de The Clone Wars.

Autre contenu qui n’est jamais sorti

Depuis longtemps, la présence de ces personnages a été évoquée, tout comme l’arrivée de Padmé Amidala ou l’apparition de Coruscant, la capitale à la fois républicaine et impériale. Quoi qu’il en soit, pour des raisons qui n’ont pas été discutées, rien de tout cela n’a jamais vu le jour. Qui sait, s’il existe un jour un Star Wars Battlefront 3, il est peut-être temps de contrôler l’une de ces héroïnes ou méchants.

Asajj Ventress est un personnage qui apparaît principalement dans la série animée The Clone Wars. Il était apprenti du comte Dooku, mais après sa trahison, il l’a abandonné et a laissé derrière lui sa formation de Sith. Ahsoka Tano l’a confrontée à plusieurs reprises, bien qu’à la fin, lors de la septième saison, ils aient collaboré en tant qu’alliés. L’histoire d’Ahsoka se poursuivra dans sa propre série, qui sera diffusée après la troisième saison de The Mandalorian.

Star Wars Battlefront 2 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

Origine | Reddit