Steam Deck : voici à quoi ressemble Devil May Cry 5 sur l’appareil portable de Valve

Capcom a publié une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube dédiée à Devil May Cry 5 fonctionnant sur le Steam Deck. Comme on peut le voir, le gameplay est hors écran, mais il permet de se faire une idée de ce que sera l’expérience de jeu dans des titres comme celui-ci lorsque l’ordinateur portable de Valve arrivera sur le marché, dont le facteur de forme respecte les lignes d’une console portable. .

Steam Deck a récemment subi un retard jusqu’en février 2022, de sorte que les premières vagues sont retardées jusqu’au premier trimestre ; tandis que celles initialement prévues pour les mois de janvier à mars seront désormais envoyées entre avril et juin. Devil May Cry V est disponible sur Steam et sera parfaitement compatible avec le Steam Deck. Nous parlons de l’un des hack and slash les plus acclamés de ces derniers temps, avec un superbe Dante aux commandes.

La question est maintenant d’ergonomie. Dans une expérience de ce genre, il faut beaucoup de précision et de confort dans les mains, car on appuie sur de nombreux boutons et les mouvements sont constants. Les fans ont déjà exprimé leurs doutes, mais ce qu’on ne peut nier à ce stade, c’est la performance : elle tourne avec une fluidité totale.

Il ne faut pas oublier que le Steam Deck lui-même indiquera avec différentes icônes si un jeu vidéo est compatible, son degré de compatibilité et comment il fonctionnera sur l’appareil. En principe, tout le catalogue Valve actuel est compatible.

