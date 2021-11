PS5 : Sony dépose un brevet pour changer d’appli sans fermer le jeu

Sony Interactive Entertainment a déposé auprès de l’Office des brevets et des marques des États-Unis un document qui étudie la possibilité de pouvoir modifier les applications sans avoir besoin de fermer le jeu vidéo en cours d’utilisation. Actuellement, les mémoires SSD incluses dans les machines PlayStation de nouvelle génération permettent des temps de chargement négligeables ; cependant, le logiciel PS5 actuel ne permet pas d’afficher plusieurs fenêtres en même temps ; par exemple, ceux destinés à des fins multimédia. Cela pourrait changer bientôt.

Cela peut vous intéresser :

Ce que ce brevet indique et ce qu’il peut signifier pour l’avenir

Comme on peut le lire dans le brevet, approuvé ce 18 novembre 2021 par la firme japonaise après son dépôt en juillet dernier à San Mateo, Californie, États-Unis, « la fenêtre peut être ancrée à l’interface utilisateur graphique et l’utilisateur peut passer automatiquement à une autre demande ».

Actuellement, la PS5 nécessite plusieurs étapes pour activer la musique ou les applications prenant en charge l’arrière-plan. Si ce brevet devait se concrétiser, la PS5 réduirait ces étapes en incorporant quelque chose de similaire à ce que l’on appelle l’image dans l’image, qui est de plus en plus courante sur les tablettes, les smartphones et les ordinateurs : la possibilité d’ancrer une application/fenêtre superposée sur le principal application en cours d’utilisation.

Couche après couche : c’est ainsi que Sony définit le brevet

Ainsi, comme c’est déjà le cas avec les fiches Activités, qui superposent une petite fenêtre avec les vidéos explicatives du guide, Sony brasse davantage d’options d’utilisation sans quitter l’application. « Après l’action de l’utilisateur lors de la demande d’un menu, le menu est présenté dans un calque sur au moins une partie du premier calque de contenu », qui est exécuté en même temps que le premier, bien qu’adoptant une taille d’espace d’écran plus petite.

Cette option ne fait pas référence à la possibilité de sauter entre plusieurs jeux vidéo en arrière-plan sans avoir à les fermer, car elle autorise la Xbox Series X | S avec le soi-disant Quick Resume.

Inutile de dire qu’un brevet n’est pas nécessairement l’avancée d’une annonce liée à un enregistrement dans un proche avenir, mais les équipes de Sony travaillent sur cette technologie et ont souhaité soutenir juridiquement ces idées pour d’éventuelles utilisations et implémentations.

Nous connaîtrons peut-être plus de détails bientôt.

Origine | USPTO ; via GamingBolt