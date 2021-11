Le retard d’un an de Halo Infinite a été « très, très difficile », mais ils sont satisfaits

Halo Infinite est l’un des jeux vidéo les plus importants de la dernière décennie chez Xbox Game Studios en général et 343 Industries en particulier. Initialement prévu pour une sortie en novembre 2020, coïncidant avec le lancement de la Xbox Series X | S sur le marché, le studio a pris la décision de retarder le retour du Master Chief d’une année entière. Désormais, aux portes du lancement mondial de sa campagne, le directeur créatif de l’œuvre s’est penché là-dessus dans une conversation avec l’IGN.

La pression, le besoin de leadership et la capacité à prendre des décisions : ce n’était pas facile

La situation était à la limite en juillet 2020. La première vidéo de gameplay de Halo Infinite présentée au Xbox Games Showcase n’a pas convaincu les fans en raison de ses performances techniques et de ses problèmes qui duraient plus longtemps. Déjà en août, la décision a été rendue publique : Halo Infinite a été reporté à 2021. Plus d’un an s’est écoulé depuis, le mode multijoueur est déjà apprécié par des centaines de milliers de personnes et les objectifs sont d’en faire une évolution constante du titre. ; même si le mode coopératif pour la campagne et Forge sera encore demandé pendant six mois, au moins.

« [Tuvimos] beaucoup de pression pour garder le cap », explique Staten. « Je pense que c’est un exemple vraiment merveilleux du leadership Xbox en faisant la bonne chose pour nos fans, pour nos joueurs, même si cela leur fait mal, même s’il y a des coûts associés à cela. Fue una decisión 100% centrada en poner a los jugadores en primer lugar, y estoy muy orgulloso del estudio y de Xbox por haber tomado esa decisión”, dice sin reparos, al tiempo que reconoce que ese año completo de espera ha sido “muy, très difficile ».

Cette phrase, si souvent répétée par Phil Spencer pour placer les joueurs « au centre », est quelque chose qu’ils ont privilégié à cette occasion, donnant plus de poids à la qualité finale du produit ; malgré le fait que cela a impliqué une autre année de développement et, par conséquent, également des coûts.

Halo Infinite est déjà de l’or; son développement est terminé. Le 8 décembre, le mode campagne sortira sur Xbox Series, Xbox One, PC Windows 10 et Xbox Game Pass pour consoles et ordinateur.

Origine | IGN