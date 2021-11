Les énigmes frénétiques de Shovel Knight Pocket Dungeon sont désormais datées sur PC, PS4 et Switch

Shovel Knight Pocket Dungeon, le nouveau jeu vidéo de la franchise Shovel Knight, bien qu’il parie désormais sur les mécanismes de puzzle RPG, a déjà une date de sortie. Ainsi, ils ont été annoncés par les responsables de Yacht Club Games avec le studio Vine, confirmant que le jeu arrivera dans les magasins numériques de PC, PS4 et Nintendo Switch le 13 décembre 2021.

Nouvelle proposition dans l’univers Shovel Knight

Ainsi, dans moins d’un mois, nous pourrons profiter de cette nouvelle proposition au sein de l’univers Shovel Knight, en pariant cette fois sur un mélange de genres tels que les puzzles, l’action et le RPG avec un rythme de jeu vraiment frénétique. Et c’est que nous pourrons choisir entre dix personnages différents, parmi lesquels Puzzle Knight, chacun avec ses propres pouvoirs et, bien sûr, ses faiblesses.

De plus, nous pourrons les équiper de différents objets et pièces d’équipement pour personnaliser davantage l’expérience de jeu et rendre les choses plus difficiles pour l’adversaire, en particulier dans les parties locales à deux. Le tout sans oublier un mode histoire qui s’annonce hilarant, préservant ainsi l’humour caractéristique de la saga.

« Entrez dans les profondeurs du Pocket Dungeon avec Shovel Knight, dans un mélange sans précédent d’aventure, de puzzle et d’action ! Rejoignez le mystérieux guide Puzzle Knight alors que vous vous frayez un chemin à travers la myriade d’ennemis, obtenez de nouveaux équipements et affrontez des boss familiers ainsi que de nouveaux ajouts », peut-on lire dans sa description officielle.

Shovel Knight Pocket Dungeon arrive sur PC (Steam), PlayStation 4 et Nintendo Switch le 13 décembre.

Origine | Jeux du Yacht Club