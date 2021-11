Life is Strange : True Colors confirme sa date sur Nintendo Switch et affiche des images

Nintendo Switch ajoutera Life is Strange: True Colors à son catalogue le 7 décembre. Au début, il arrivera uniquement au format numérique. L’édition physique retardera son arrivée de quelques mois : jusqu’au 25 février 2022.

Life is Strange fait ses débuts sur Nintendo Switch

« Nous sommes très heureux d’apporter enfin un jeu Life is Strange sur Nintendo Switch et de permettre aux gens de profiter de Life is Strange : True Colors à la maison ou en déplacement », explique Jon Brooke, codirecteur de l’équipe de Square Enix External Studios. . . . « Comme il s’agit du titre le plus avancé de la série, il a été extrêmement important pour nous de maintenir un très haut niveau en termes de qualité visuelle, de performances et d’optimisation lorsqu’il s’agit de déplacer le jeu vers une nouvelle plate-forme. Nous sommes très satisfaits du résultat de la version pour Nintendo Switch et nous sommes impatients d’élargir notre magnifique communauté de joueurs avec ce lancement « , conclut-il.

De la part de l’éditeur, ils soulignent que cette version « a été développée spécifiquement » pour Nintendo Switch. Des optimisations graphiques et de performances ont été apportées en cours de route. Concrètement, ils indiquent quelques ajustements : « Retravailler tous les modèles des personnages, des objets de l’environnement et du feuillage, en plus de la reconstruction complète du moteur d’éclairage.

Les captures qui accompagnent cette nouvelle correspondent à la version de l’hybride. Par rapport au reste des éditions, certains éléments ont été considérablement réduits. Textures, complexité de la modélisation, entre autres. Reste à voir comment il se comporte en temps réel.

D’un autre côté, Life is Strange Remastered Collection est toujours en suspens. Après son report à l’année prochaine, nous avons appris qu’il fera enfin ses débuts le 1er février 2022 sur toutes les plateformes qu’il cible : PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch et Google Stadia. Les consoles de nouvelle génération pourront l’exécuter via la compatibilité.

Source : communiqué de presse (Koch Media)