FUT FIFA 22 TOTW 10 avec Messi, Kroos et Felipe maintenant disponible

FIFA 22 a partagé la 10e équipe de la semaine. Le célèbre TOTW sélectionne les meilleurs footballeurs de la dernière journée dans les ligues licenciées du jeu. Les joueurs sont désormais disponibles dans le cadre d’une ouverture de booster à durée limitée ou via le marché des transferts.

Équipe de la semaine 10, la plus remarquable

Deux joueurs de LaLiga Santander se glissent dans la formation de départ. D’un côté on retrouve Felipe, le garant central de l’Atlético de Madrid, qui porte son score à 86 ; de l’autre, Toni Kroos. L’Allemand du Real Madrid renforce sa passe et tire à 92 et 82, respectivement. Si nous allons dans le reste des ligues, il y a un gagnant clair : Leo Messi. Avec 94 points de moyenne, il est le meilleur joueur de l’équipe.

Nous vous laissons ici la liste complète :

Titres

PT : Trapp, 86, Eintrach Francfort

CT : Bonucci, 86 ans, Piemonte Calcio

CT : Felipe, 86 ans, Atlético de Madrid

CT : Mings, 84 ans, Aston Villa

RS : Traoré, 82, Rennes

MC : Kanté, 91 ans, Chelsea FC

MC : Kroos, 89 ans, Real Madrid

CAM : Berghuis, 84, Ajax

MI : Gouri, 82 ans, Nice

Directeur : Leo Messi, 94 ans, Paris Saint-Germain

SDI : Stindl, 84 ans, Borussia Mönchengladbach

Suppléants et réservations

PT : Rönning, 76 ans

LI : Iago, 81 ans

CAM : Blanc, 81

CAM : Vecchio, 81

MD : Faivre, 81

SDI : Pasalic, 82

BU : Benteke, 81 ans

CT : Glesnes, 77 ans

MC : Kittel, 79 ans

Directeur général : Stevanovic, 80 ans

DC : Undav, 77

DC : Healey, 76 ans

La source: EA Sports