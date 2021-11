2K se rend à Doncic après son retour et lui rend hommage avec cette vidéo spectaculaire

Coïncidant avec le retour sensationnel de Luka Dončić sur le terrain hier soir, NBA 2K a rendu hommage aujourd’hui à la superstar slovène à travers une vidéo commémorative qui passe en revue certains des moments forts de sa carrière. La pièce montre son évolution depuis qu’il a été nommé ambassadeur de NBA 2K19 en Espagne, l’été précédant ses débuts en NBA, jusqu’à ce qu’il devienne un phénomène mondial et l’athlète de couverture mondiale de NBA 2K22 avec seulement 22 ans. .

Le retour de Luka a culminé avec une victoire en prolongation contre les Los Angeles Clippers, une équipe contre laquelle il a joué dans deux duels passionnés de Playoff et dans les rencontres mémorables de laquelle il a réalisé plusieurs des records impressionnants inclus dans cette vidéo hommage. Parmi eux, enregistrez le score le plus élevé de l’histoire de la NBA lors d’un premier match des Playoffs, avec 42 points, ou devenez le premier joueur à marquer plus de 250 points, plus de 70 rebonds et plus de 70 passes décisives lors de ses 8 premiers matchs éliminatoires.

They Will Know Your Name a été le premier mini-documentaire NBA 2K consacré à Luka Dončić en 2018, avant de faire le grand saut en NBA à 19 ans. Plus de trois saisons et 200 matchs plus tard, alors que le nom du joueur slovène est déjà connu dans le monde entier, NBA 2K lance cette nouvelle vidéo commémorative à l’occasion de sa quatrième année en NBA.