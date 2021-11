Halo Infinite : c’est le point de vue d’un hacker en plein essor

Halo Infinite subit l’arrivée des premiers cheats. Comme avec Call of Duty: Warzone, le personnage multijoueur gratuit ouvre la porte aux aimbots, aux wallhacks et plus encore sur PC. Les utilisateurs ont commencé à télécharger des tests de certains joueurs qui ignorent complètement le système anti-triche. Voir, c’est croire.

Voici comment un hacker joue à Halo Infinite

Le tweet sous ce paragraphe est l’exemple clair du tricheur pris en flagrant délit. Halo Infinite comprend un mode cinéma qui vous permet de voir le point de vue de chaque joueur à la fin du jeu. DougisRaw sur Twitter a procédé de même avec un utilisateur qui sentait bizarre. Son judas se coince dans la tête des ennemis dès que vous passez la souris dessus. Il lui dit que des balles s’échappent à travers le mur.

Le suivant donne encore plus le cante. L’aimbot lui fait prendre des virages impossibles, se déplaçant toujours dans le temps avec le chemin des joueurs ennemis. Parvient à finir avec les quatre rivaux en quelques secondes. Sans mots.

De 343 Industries, ils n’ont pas encore commenté la question, bien qu’il soit prévu que des changements soient apportés après sa commercialisation officielle. N’oubliez pas que jusqu’au 8 décembre il est en bêta. Tout est sujet à changement sauf vos progrès. Tout ce que vous faites ces jours-ci restera.

L’événement Fracture Tenrai se déroule actuellement, ou du moins la première semaine où il sera disponible. On y voit la liste spéciale Fiesta, un duel en équipe dans lequel vous recevez de nouvelles armes à chaque fois que vous réapparaissez. En relevant des défis, vous débloquerez des objets thématiques que vous pourrez trouver via ce lien. Nous vous rappelons que le pass événement est entièrement gratuit.

