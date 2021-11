FIFA 22 modifie le comportement du ballon dans un nouveau patch ; Maintenant disponible

FIFA 22 apporte de nouveaux changements directement sur le ballon. Chez EA Sports, ils cherchent à ajuster la vitesse de la balle dans certaines situations spécifiques, en particulier lorsque vous utilisez un tir de qualité. Les modifications sont apportées via un correctif sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, PC et Google Stadia. Maintenant disponible.

Depuis le studio, ils disent que ces « changements en direct » leur permettent d’apporter des modifications sans nécessiter une mise à jour complète. « Cela nous permet d’apporter des modifications plus rapidement et plus fréquemment tout en travaillant sur l’équilibre du jeu.

Le télécharger est aussi simple que de fermer le jeu et de le redémarrer. Aussi simple que cela. A partir de maintenant, les paramètres sont déjà implémentés sans téléchargements supplémentaires. Seule la version Legacy de la Nintendo Switch est laissée sans eux.

Tous les changements du nouveau patch FIFA 22

Ensuite, nous vous laissons avec eux.

Vitesse de balle accrue pour des tirs de qualité depuis l’intérieur et légèrement en dehors de la surface de réparation. Le changement est plus prononcé lorsque vous vous rapprochez du but, dans les 11,5 premiers mètres de celui-ci. Les photos prises de plus loin auront également une mise à niveau, mais elles ne s’étaleront pas de la même manière.

Vitesse de balle légèrement augmentée sur les passes basses.

Augmentation du temps pendant lequel la tactique de crosse reste active, de 15 à 20 secondes. Cela comptera pour l’équipe qui l’ouvre sans avoir la possession du ballon.

Réduction du temps de rafraîchissement de la tactique de pression d’équipe de 120 à 100 secondes.

Source : EA Sports