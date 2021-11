Hawkeye : où il se trouve dans l’univers Marvel (UCM)

Hawkeye sera présenté en exclusivité ce mercredi 24 novembre pour Disney +. La plate-forme vidéo a vu cette année la première de WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Loki et What If… ?, qui ont façonné petit à petit la phase 4 sur le plan de la télévision ; ajouté à des films comme Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux ou Eternals. Maintenant, quelle place occupe la série Hawkeye dans l’univers cinématographique Marvel ?

Selon les réalisateurs de la série Rhys Thomas et Bert & Bertie, Hawkeye se déroule deux ans seulement après les événements de Avengers : Endgame.

La chronologie de Marvel nous a récemment confirmé que Eternals se déroule cinq ans après Avengers: Endgame, tandis que Shang-Chi et la légende des dix anneaux se déroule vers 2023, également après Endgame. Enfin, Spider-Man: No Way Home se déroule juste après Spider-Man: Far From Home, également après les événements survenus dans le dernier film Avengers (2019). Ils sont tous assez proches les uns des autres.

Avec un Spider-Man: No Way Home si proche (17 décembre), les fans ne savent pas quel est le lien – le cas échéant – entre le troisième film MCU de Peter Parker et cette série Hakweye où Clint Barton (Jeremy Renner) nous le connaissons bien; mais Kate Bishop (Hailee Steinfeld) sont les grands protagonistes. On sait que le dernier épisode sera diffusé le 22 décembre, quelques jours après Spider-Man : No Way Home, et que des personnages comme Echi/Ronic, la lame adoptive de Kingpin, seront présents.

Verrons-nous Matt Murdock (Daredevil) comme l’avocat de Spider-Man ? Apparaîtra-t-il dans le dernier chapitre de Hawkeye ? La relation entre Kingpin et Daredevil est classique. Si tout est accompli, la phase 4 pourrait atteindre son apogée ici.

