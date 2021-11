Un ancien employé de PlayStation poursuit Sony pour discrimination fondée sur le sexe

Un ancien employé du département d’analyse technique de sécurité de Sony Interactive Entertainment a déposé une plainte contre la société japonaise ce lundi en Californie, aux États-Unis. Emma Majo, du nom de la travailleuse, a allégué que l’entreprise était coupable non seulement de discrimination fondée sur le sexe à l’égard des femmes, mais aussi de l’avoir licenciée sans justification pour avoir signalé ces cas de violence au travail.

Incapacité à promouvoir et discrimination ; congédié lors du signalement de la situation

L’information, avancée par Axios, comprend également que le procès indique la violation de l’Equal Pay Act des États-Unis. Apparemment, ce département de Sony ne paierait pas les femmes et les hommes de manière égale et empêcherait les femmes de promouvoir avec la même facilité que les hommes. En fait, ils accusent qu’il est intentionnellement favorisé que ce ne soient que des hommes qui puissent monter en grade le cas échéant.

Siège social de Sony Interactive Entertainment eb LLC à San Mateo, Californie

A la date de publication de cette news, Sony n’a pas répondu à ces accusations.

« La direction de Sony ne fournit pas une surveillance ou des mesures de sécurité suffisantes pour se protéger contre les discriminations intentionnelles et manifestes », peut-on lire dans le procès, ainsi que l’impact des politiques et procédures utilisées, qu’ils qualifient de « disparates », ce qu’il traduit en employés discriminés sans ressources vers qui se tourner dans ces cas.

Emma Majo affirme avoir été ignorée lorsqu’elle a élevé la voix au sein de l’entreprise. Selon le témoignage, Sony a justifié son licenciement en fermant le service interne auquel il appartenait. Elle considère que c’est inapproprié. Désormais, l’ancien travailleur travaille à pouvoir transformer ce procès en un procès collectif auquel se joindraient d’autres travailleurs également touchés par cette circonstance discriminatoire ; mais pour cela, vous aurez besoin de l’approbation du tribunal.

Activision Blizzard, en plein scandale lié au travail et aux abus sexuels

Cette nouvelle intervient au milieu des accusations portées contre le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, qui serait impliqué dans des affaires de travail et d’abus sexuels non pas en tant que témoin, mais en tant que personne impliquée. Les actionnaires et les travailleurs demandent leur démission pour ce cas et d’autres cas précédents. En juillet dernier, c’est l’État de Californie qui a dénoncé la société nord-américaine.

Les dirigeants de Xbox (Phil Spencer), PlayStation (Jim Ryan) et Nintendo of America (Doug Bowser) se sont déjà exprimés.

Origine | Axios; demande : ILG