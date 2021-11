Twelve Minutes et leurs boucles temporelles sont déjà datées sur PS4, PS5 et Switch

Twelve Minutes, l’un des jeux vidéo indépendants qui a fait le plus parler ce second semestre et qui est arrivé en août dernier sur consoles PC et Xbox, a déjà une date de sortie sur PS4, PS5 et Nintendo Switch. Cela a été annoncé par les responsables, confirmant que le 7 décembre 2021, ledit thriller interactif atteindra les magasins numériques de Sony et Nintendo, à savoir PS Store et eShop, respectivement. Et pour fêter l’annonce, Annapurna Interactive a distribué une nouvelle bande-annonce que vous pouvez regarder ci-dessous.

La mystérieuse boucle de 12 minutes revient

Twelve Minutes mélange divers genres tels que l’aventure graphique de style pointer-cliquer et l’aventure plus narrative à travers un développement où le thriller et le mystère occupent une place centrale, le tout à travers des boucles de 12 minutes dans lesquelles le joueur doit essayer d’avancer dans l’intrigue avant que la boucle n’expire et que tout recommence.

Le titre développé par le créateur indépendant Luis Antonio (ex-Rockstar Games et artiste Ubisoft) présente également les performances et les voix d’acteurs aussi célèbres que Willem Dafoe, Daisy Ridley et James McAvoy, le tout à travers une vue aérienne dans celui que nous ne faisons que déplacer à travers les pièces d’un petit appartement.

Ne manquez pas notre analyse de Douze Minutes dans laquelle « Luis Antonio, l’auteur, a réussi un concentré de tension et d’urgence en atomisant le temps et l’espace. Le jeu évite de manière solvable que la répétition excessive ne conduise à l’ennui, la grande pierre d’achoppement de la mécanique basée sur les boucles temporelles ».

Twelve Minutes arrive sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch le 7 décembre 2021.

Origine | Gematsu